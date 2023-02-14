ETÜ inşaat mühendisliği deprem bölgesinde

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere harekete geçti.

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlker Kazaz başkanlığında bir ekip 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin etkilediği bölgede saha çalışması yapmak üzere 1 hafta süreyle deprem bölgesindeki yapılar üzerinde araştırma yapacak.

TÜBİTAK 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı tarafından desteklenen "6 Şubat 2023, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan Depremleri Sonrası Saha Gözlem Çalışması" başlıklı projede İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Dilek Okuyucu, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Gürbüz, Arş. Gör. Burak Gedik ve Doktora Öğrencileri Ensar Didin ve İsmail Hakkı Bilge yer alıyor.

Saha çalışmasının amacı özellikle 2007 yılı sonrası inşa edilmiş betonarme yapıların deprem performanslarının değerlendirilmesi ve tarihi yığma yapıların yerinde incelenmesi olduğunu belirten Prof. Dr. İlker Kazaz, saha çalışması sonucunda bir değerlendirme raporu hazırlanacağını ve bu doğrultuda bilgilendirme etkinliği düzenleneceğini belirtti.