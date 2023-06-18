EURO 2024 Eleme heyecanı TRT'de yaşanacak

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4. maçında Galler ile oynayacağı mücadelenin 90 dakikalık heyecanı TRT'de yaşanacak.

EURO 2024 Eleme heyecanı TRT'de yaşanacak
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sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4. maçında Galler ile oynayacağı mücadelenin 90 dakikalık heyecanı TRT’de yaşanacak.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Galler ile yarın kritik bir müsabakaya çıkacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 21.45’te canlı yayınla TRT 1, TRT Radyo 1 ve TRT’nin yeni uluslararası dijital platformu ’tabii’den futbolseverlerle buluşacak.