EURO 2024 Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı yarın başlayacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin (EURO 2024) 7. haftası yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

EURO 2024 Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı yarın başlayacak
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nin (EURO 2024) 7. haftası yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak EURO 2024’e katılım sağlayacak takımların belirlendiği elemelerin 7. haftasında 22 müsabaka oynanacak.

A Milli Futbol Takımı da EURO 2024 Elemeleri D Grubu maçında yarın TSİ 21.45’te Hırvatistan ile deplasmanda mücadele edecek. Galler’in BAY geçtiği haftada grubun diğer maçı Letonya ile Ermenistan arasında oynanacak.

Ayrıca I Grubu’nda oynanması planlanan İsrail - İsviçre müsabakası, Hamas ile İsrail arasında yaşanan olaylardan dolayı ertelendi.

Elemelerde 7. hafta oynanacak maçların (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

A Grubu

21.45 İspanya - İskoçya

21.45 Kıbrıs Rum Kesimi - Norveç

D Grubu

19.00 Letonya - Ermenistan

21.45 Hırvatistan - Türkiye

E Grubu

21.45 Arnavutluk - Çekya

21.45 Faroe Adaları - Polonya

I Grubu

21.45 Andorra - Kosova

21.45 Belarus - Romanya

13 Ekim Cuma

B Grubu

21.45 Hollanda - Fransa

21.45 İrlanda Cumhuriyeti - Yunanistan

F Grubu

19.00 Estonya - Azerbaycan

21.45 Avusturya - Belçika

J Grubu

21.45 İzlanda - Lüksemburg

21.45 Portekiz - Slovakya

21.45 Lihtenştayn - Bosna Hersek

14 Ekim Cumartesi

C Grubu

16.00 Ukrayna - Kuzey Makedonya

21.45 İtalya - Malta

H Grubu

16.00 Kuzey İrlanda - San Marino

19.00 Slovenya - Finlandiya

21.45 Danimarka - Kazakistan

G Grubu

19.00 Bulgaristan - Litvanya

21.45 Macaristan - Sırbistan