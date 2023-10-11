EURO 2024 Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı yarın başlayacak
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin (EURO 2024) 7. haftası yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nin (EURO 2024) 7. haftası yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.
Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak EURO 2024’e katılım sağlayacak takımların belirlendiği elemelerin 7. haftasında 22 müsabaka oynanacak.
A Milli Futbol Takımı da EURO 2024 Elemeleri D Grubu maçında yarın TSİ 21.45’te Hırvatistan ile deplasmanda mücadele edecek. Galler’in BAY geçtiği haftada grubun diğer maçı Letonya ile Ermenistan arasında oynanacak.
Ayrıca I Grubu’nda oynanması planlanan İsrail - İsviçre müsabakası, Hamas ile İsrail arasında yaşanan olaylardan dolayı ertelendi.
Elemelerde 7. hafta oynanacak maçların (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
A Grubu
21.45 İspanya - İskoçya
21.45 Kıbrıs Rum Kesimi - Norveç
D Grubu
19.00 Letonya - Ermenistan
21.45 Hırvatistan - Türkiye
E Grubu
21.45 Arnavutluk - Çekya
21.45 Faroe Adaları - Polonya
I Grubu
21.45 Andorra - Kosova
21.45 Belarus - Romanya
13 Ekim Cuma
B Grubu
21.45 Hollanda - Fransa
21.45 İrlanda Cumhuriyeti - Yunanistan
F Grubu
19.00 Estonya - Azerbaycan
21.45 Avusturya - Belçika
J Grubu
21.45 İzlanda - Lüksemburg
21.45 Portekiz - Slovakya
21.45 Lihtenştayn - Bosna Hersek
14 Ekim Cumartesi
C Grubu
16.00 Ukrayna - Kuzey Makedonya
21.45 İtalya - Malta
H Grubu
16.00 Kuzey İrlanda - San Marino
19.00 Slovenya - Finlandiya
21.45 Danimarka - Kazakistan
G Grubu
19.00 Bulgaristan - Litvanya
21.45 Macaristan - Sırbistan