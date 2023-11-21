EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemelerinde C, E ve H grubunda maçlar tamamlanırken, finallere gitmeye hak kazanan ülkeler de belli oldu.

Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan finallere gitmeye hak kazananlar arasına bugün yapılan maçların ardından 3 ülke daha adını yazdırdı. C Grubu’nda daha önceden Almanya bileti alan İngiltere’nin ardından İtalya, grubu ikinci tamamladı. Ukrayna ile golsüz berabere kalan Gök Mavililer, 14 puana ulaşırken aynı puana sahip rakibine ikili averajda üstünlük sağladı. E grubunda umutlarını son maça taşıyan Çekya, Moldova’yı saf dışı bıraktı ve Arnavutluk’un ardından gruptan çıkmayı başardı.

6 takımın mücadele ettiği H grubunda rekabet son haftaya taşınmıştı. Grubu 22’şer puanda tamamlayan Danimarka ve Slovenya, EURO 2024’te mücadele edecek.

Bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Ukrayna - İtalya: 0-0

Kuzey Makedonya - İngiltere: 1-1

Çekya - Moldova: 3-0

Arnavutluk - Faroe Adaları: 0-0

Slovenya - Kazakistan: 2-1

Kuzey İrlanda - Danimarka: 2-0

San Marino - Finlandiya: 1-2