EURO 2024 grupları belli oldu
2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) gruplar kura çekiminin ardından belli oldu.
2024 Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2024) gruplar kura çekiminin ardından belli oldu.
EURO 2024’e ev sahipliği yapacak Almanya’nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu’nda grup kuraları için tören düzenlendi. Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nu lider tamamlayan A Milli Futbol Takımı, kura çekimine 2. torbadan katıldı. Ev sahibi Almanya ile elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 20 takım kurada yer aldı. Grupları belirlenen diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde oynanacak play-off maçları sonrası netlik kazanacak. Play-off turunu geçmelerinin ardından takımlar finallerde yer alacak. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.
EURO 2024 grupları şu şekilde oluştu:
A Grubu: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre
B Grubu: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya
C Grubu: İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan
D Grubu: Fransa, Avusturya, Hollanda, Play-off A kazananı
E Grubu: Belçika, Romanya, Slovakya, Play-off B kazananı
F Grubu: Portekiz, Türkiye, Çekya, Play-off C kazananı