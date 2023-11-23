EURO 2024 play-off turunda eşleşmeler belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) yer alacak son 3 takımın belirleneceği play-off etabının eşleşmeleri açıklandı.

EURO 2024 play-off turunda eşleşmeler belli oldu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) yer alacak son 3 takımın belirleneceği play-off etabının eşleşmeleri açıklandı.

EURO 2024’te bulunacak son 3 takımın belirleneceği play-off etabının eşleşmeleri belirlendi. İsviçre’nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekiminde yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

A Yolu: Polonya-Estonya / Galler-Finlandiya

B Yolu: İsrail-İzlanda / Bosna Hersek-Ukrayna

C Yolu: Gürcistan-Lüksemburg / Yunanistan-Kazakistan

Tek maç sistemiyle 21 Mart 2024’te yapılacak yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, 26 Mart’taki finalde karşı karşıya gelecek. A, B ve C yollarında oynanacak finalleri kazanacak ekipler şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.