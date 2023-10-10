EURO 2032'ye Türkiye ve İtalya ev sahipliği yapacak

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032), Türkiye ve İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

UEFA, EURO 2032’nin Türkiye ve İtalya ortaklığında düzenleneceğini duyurdu. UEFA’nın, İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından yapılan törende UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2032’nin Türkiye - İtalya ev sahipliğine verildiğini bildirdi.

Açıklamanın ardından Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina’nın yanı sıra iki ülkenin heyetleriyle basın mensuplarına poz verdi.

Ayrıca törende EURO 2028’in Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti ortaklığında yapılacağı da ilan edildi.

TFF’den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Akdeniz kültürünü paylaşan iki ülkeye, EURO 2032’ye ev sahipliği yapma onurunu verdiği için UEFA’ya şükranlarımızı sunuyoruz. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni dostluk köprüleri kurup futbol mirasına kalıcı bir katkı bırakarak bugüne kadar düzenlenen en iyi Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapmak için güçlerini birleştirdi. Önümüzdeki yıllarda İtalya ve Türkiye, ’Play as One’ mottomuzda da belirttiğimiz gibi, büyük bir tutku ve bağlılıkla çalışarak 2032 yılına kadar taraftarlara en üst düzey Avrupa Şampiyonası deneyimini sunmak için yoğun bir iş birliği içinde olacaktır" denildi.