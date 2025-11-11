EuroCup: Aris: 76 - Bahçeşehir Koleji: 86

Basketbol EuroCup 7. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda karşılaştığı Yunan ekibi Aris'i 86-76'lık skorla mağlup etti.

EuroCup: Aris: 76 - Bahçeşehir Koleji: 86
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Salon: Palais des Sports

Hakemler: Mehdi Difallah, Tomasz Trawicki, Amit Balak

Aris: Ronnie Harrell 10, Bryce Jones 16, Elijah Mitrou-Long 15, Amine Noua 9, Steven Enoch 4, Arnoldas Kulboka 11, Jakob Forrester 7, Bryn Forbes 1, Stelios Poulianitis 2, Eleftherios Bochoridis 1, Stelios Poulianitis 2

Başantrenör: Igor Milicic

Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 13, Mateusz Ponitka 13, Tyler Cavanaugh 14, Calep Homesley 7, Trevion Williams 8, Kenan Sipahi, Balsa Koprivica 8, Matt Mitchell 16, Hunter Hale 7

Başantrenör: Marko Barac

1. Periyot: 23-16

Devre: 39-38

3. Periyot: 59-57