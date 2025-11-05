Eurocup: Bahçeşehir Koleji: 82 - Hapoel Jerusalem: 90
Basketbol Eurocup 6. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Sırbistan'ın Belgrad kentinde Hapoel Jerusalem'a 90-82 mağlup oldu.
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Emilio Perez, Igor Dragojeviç, Gentian Cici
Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 28, Trevion Williams 11, Tyler Cavanaugh 11, Calep Homesley 5, Matt Mitchell 4, Hunter Hale 12, Mateusz Ponitka 4, Kenan Sipahi 4, Balsa Koprivica 2, Furkan Haltalı 1, Göktüğ Baş
Başantrenör: Marko Barac
Hapoel Jerusalem: Yovel Zoosman 13, Jared Harper 27, Khadeen Carrington 9, Anthony Lamb, Austin Wiley 14, Josiah-Jordan James 2, Cassius Winston 9, Justin Smith 16, Dmytro Skapintsev, Roi Huber
Başantrenör: Yonatan Alon
1. Periyot: 22-27 (Hapoel lehine)
Devre: 41-48 (Hapoel lehine)
3. Periyot: 56-66 (Hapoel lehine)