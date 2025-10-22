Eurocup: Bahçeşehir Koleji: 92 - Cedevita Olimpija: 76

Bahçeşehir Koleji, Eurocup A Grubu'nun 4. haftasında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija Ljubljana'yı 92-76 mağlup etti.

Eurocup: Bahçeşehir Koleji: 92 - Cedevita Olimpija: 76
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bahçeşehir Koleji, Eurocup A Grubu’nun 4. haftasında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija Ljubljana’yı 92-76 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Hakemler: Carlos Cortes, Michele Rossi, Leandro Lezcano

Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 12, Matt Mitchell 9, Tyler Cavanaugh 16, Trevion Williams 18, Calep Homesley 15, Mateusz Ponitka, Hunter Hale 10, Balsa Koprivica 6, Kenan Sipahi 4, İsmet Akpınar 2, Furkan Haltalı

Başantrenör: Marko Barac

Cedevita Olimpija Ljubljana: DeWayne Stewart Jr. 12, David Skara 14, Umoja Gibson 13, Joseph Kennedy 8, Jaka Blazic 5, Aleksej Nikolic 14, Rok Radovic, Joseph Girard III 5, Ziga Daneu, Miha Cerkvenik 3, Cameron Houindo 2

Başantrenör: Zvezdan Mitrovic

1. Periyot: 27-14 (Bahçeşehir Koleji lehine)

Devre: 50-43 (Bahçeşehir Koleji lehine)

3. Periyot: 72-59 (Bahçeşehir Koleji lehine)