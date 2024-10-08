EuroCup: Beşiktaş: 87 - Hapoel Tel Aviv: 101

EuroCup A Grubu üçüncü maçında Beşiktaş, Sırbistan'da oynanan müsabakada Hapoel Tel Aviv'e 101-87'lik skorla mağlup oldu.

EuroCup: Beşiktaş: 87 - Hapoel Tel Aviv: 101
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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EuroCup A Grubu üçüncü maçında Beşiktaş, Sırbistan’da oynanan müsabakada Hapoel Tel Aviv’e 101-87’lik skorla mağlup oldu.

Salon: Aleksandar Nikolic

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Hakemler: Alberto Baena, Kristaps Konstantinovs, Thomas Bissuel

Beşiktaş: Kyle Alman 11, Derek Needham 17, Conor Morgan 5, Kerem Konan 9, Kelan Martin 10, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 5, Dustin Sleva 14, Emanuel Terry 12

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Hapoel Tel Aviv: Johnathan Motley 24, Bar Timor 15, Marcus Foster 16, Patrick Beverley 16, Ishmail Wainright 8, Joe Ragland 1, Brain Angola, Noam Yaacov 6, Tomer Ginat 11, Bruno Caboclo 4

Başantrenör: Stefanos Dedas

1. Periyot: 22-24 (Hapoel Tel Aviv lehine)

Devre: 41-54 (Hapoel Tel Aviv lehine)

3. Periyot: 62-81 (Hapoel Tel Aviv lehine)