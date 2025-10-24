Euroleague: A. Efes: 69 - Fenerbahçe: 79
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 6. hafta maçında deplasmanda A. Efes'i 79-69 mağlup etti.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ) ve Alberto Baena (İspanya)
A. Efes: Shane Larkin 13, Nick Weiler-Babb 17, Rolands Smits 8, Isaia Cordinier 10, Ercan Osmani 8, PJ Dozier 1, Jordan Loyd 9, Brice Dessert 3, Şehmus Hazer, Cole Swider, Erkan Yılmaz
Başantrenör: Igor Kokoskov
Fenerbahçe: Talen Horton Tucker 5, Khem Birch 6, Devon Hall 12, Tarık Biberovic 8, Mikael Olli Axel Jantunen, Wade Baldwin 10, Bonzie Colson 10, Scottie Wilbekin 12, Nicolo Melli 7, Armando Bacot 9, Onuralp Bitim
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 24-18 (A. Efes lehine)
Devre: 43-44 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 58-58