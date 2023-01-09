THY Euroleague’de 18. hafta heyecanı yarın oynanacak mücadeleler ile başlayacak. Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. A. Efes ise çarşamba günü Valencia’ya konuk olacak.

THY Euroleague’de 18. hafta maçları yarın ve perşembe günü oynanacak. Hafta, yarın saat 21.00’de oynanacak Kızılyıldız - Real Madrid, Monaco - Olympiakos mücadeleleri ile başlayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Panathinaikos ile karşılaşacak. OAKA Arena’da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30’da başlayacak. Ligdeki son 5 maçını kaybeden sarı-lacivertliler, 10 galibiyet 7 mağlubiyetle altıncı sırada yer alıyor. 15. basamaktaki Panathinaikos’un, 6 galibiyet ve 11 mağlubiyeti bulunuyor.

Euroleague’de 18. haftanın programı şu şekilde:

Yarın

21.00 Kızılyıldız - Real Madrid

21.00 Monaco - Olympiakos

22.00 Alba Berlin - Olimpia Milano

22.30 Panathinaikos - Fenerbahçe Beko

22.30 Bayern Münih - Cazoo Baskonia

22.30 Virtus Bologna - Zalgiris Kaunas

11 Ocak Çarşamba

22.00 ASVEL - Barcelona

22.05 Maccabi Tel Aviv - Partizan

22.30 Valencia - A. Efes