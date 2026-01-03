Euroleague'de 19. haftanın ardından
Euroleague'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Baskonia'yı mağlup ederken, A. Efes evinde Kızılyıldız'a kaybetti.
Euroleague’de 19. hafta dün oynanan müsabakaların ardından sona erdi. Bu hafta Fenerbahçe Beko, Buesa Arena’da karşılaştığı Baskonia’yı 108-93’lük skorla yendi ve dış sahada üst üste 4. galibiyetini elde etti. A. Efes ise Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynadığı Kızılyıldız’a 87-65 kaybetti. Türk Başantrenör Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise derbide Olympiakos’a 87-82’lik skorla mağlup oldu.
Lider Valencia Basket
Euroleague’de oynadığı son 8 maçın 7’sini kazanan İspanyol ekibi Valencia Basket, 13 galibiyet, 6 mağlubiyetle averajla liderliğe yükseldi. Hapoel Tel Aviv de 13 galibiyet, 6 mağlubiyetle haftayı 2. sırada kapattı. Ligde 1 maçı eksik Fenerbahçe 12 galibiyet, 6 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. A. Efes de 6 galibiyet, 13 mağlubiyetle 17. sırada bulunuyor. Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos ise 12 galibiyet, 7 mağlubiyetle haftayı 5. sırada tamamladı. Ligin son sırasında ise 6 galibiyeti olan Partizan var.
Euroleague’de 19. haftanın toplu sonuçları şöyle:
Hapoel Tel Aviv: 80 - Zalgiris Kaunas: 93
ASVEL: 94 - Paris Basketbol: 89
Barcelona: 74 - Monaco: 90
Valencia Basket: 86 - Partizan: 73
A. Efes: 65 - Kızılyıldız: 87
Baskonia: 93 - Fenerbahçe Beko: 108
Panathinaikos: 82 - Olympiakos: 87
Bologna: 97 - Olimpia Milano: 85
Real Madrid: 107 - Dubai Basketbol: 93
Bayern Münih: 95 - Maccabi Tel Aviv: 71