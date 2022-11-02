Euroleague'de 6. hafta heyecanı
Euroleague'in 6. haftası yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.
Euroleague’in 6. haftası yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.
Euroleague’de 6. hafta heyecanı yarın ve cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Baskonia evinde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Bu hafta Efes, Almanya deplasmanında Bayern Münih ile oynayacak. Fenerbahçe de İspanyol ekibi Barcelona’ya konuk olacak.
Ligde geride kalan 5 haftada yenilgisi bulunmayan Fenerbahçe liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-lacivertlilerin ardından ikinci sırada Maccabi Tel Aviv, üçüncü sırada da Olympiakos yer alıyor. Ligde Efes ise 11. sırada bulunuyor.
Euroleague’de 6. hafta programı şöyle:
Yarın
22.15 Baskonia - Maccabi Tel Aviv
22.30 Bayern Münin - Efes
22.30 Panathinaikos - Partizan
22.30 Olimpia Milano - Real Madrid
4 Kasım Cuma
21.00 Zalgiris Kaunas - ALBA Berlin
22.00 Olympiakos - Valencia Basket
22.30 Barcelona - Fenerbahçe Beko
23.00 AS Monaco - Kızılyıldız
23.00 Virtus Bologna - Asvel