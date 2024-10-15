Euroleague: Fenerbahçe: 57 - Kızılyıldız: 76
THY Euroleague 3. hafta maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Kızılyıldız'a 76-57 mağlup oldu.
THY Euroleague 3. hafta maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Kızılyıldız’a 76-57 mağlup oldu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Piotr Pastusiak (Polonya), Carlos Cortes (İspanya), Thomas Bissuel (Fransa)
Fenerbahçe Beko: Wade Baldwin 3, Nigel Hayes-Davis 20, Arturs Zagars 2, Bonzie Colson 9, Boban Marjanovic, Nicolo Melli 1, Sertaç Şanlı 2, Melih Mahmutoğlu 3, Devon Hall 10, Pierre 5, Birch 2
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Kızılyıldız: Miller-McIntyre 8, Canaan 3, Kalinic 7, Bolomboy 18, Daum 14, Teodosic 2, Davidovac, Mitrovic 7, Dobric, Giedraitis, Nedovic 17, Dos Santos
Başantrenör: Ioannis Sfairopoulos
1. Periyot: 12-26 (Kızılyıldız lehine)
Devre: 31-38 (Kızılyıldız lehine)
3. Periyot: 42-54 (Kızılyıldız lehine)