Euroleague: Fenerbahçe: 69 - Real Madrid: 74

Fenerbahçe Beko, Euroleague 37. hafta maçında sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'e 74-69 mağlup oldu.

Euroleague: Fenerbahçe: 69 - Real Madrid: 74
Yusuf Eker
Fenerbahçe Beko, Euroleague 37. hafta maçında sahasında İspanyol ekibi Real Madrid’e 74-69 mağlup oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Lottermoser (Almanya), Olegs Latisevs (Letonya), Marcin Kowalski (Polonya)

Fenerbahçe: Metecan Birsen, Baldwin 10, Melli 15, Tucker 11, Boston Jr. 21, Tarık Biberovic 1, Jantunen 5, Hall 3, Silva 2, Colson, Birch 1

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Real Madrid: Lyles 12, Abalde 3, Campazzo 15, Okeke 6, Hezonja 9, Maledon 7, Deck 5, Garuba 2, Tavares 12, Llull 1, Feliz 2

Başantrenör: Sergio Scariolo

1. Periyot: 21-19

Devre: 34-40

3. Periyot: 58-54