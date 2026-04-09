Euroleague: Fenerbahçe: 69 - Real Madrid: 74
Fenerbahçe Beko, Euroleague 37. hafta maçında sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'e 74-69 mağlup oldu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Lottermoser (Almanya), Olegs Latisevs (Letonya), Marcin Kowalski (Polonya)
Fenerbahçe: Metecan Birsen, Baldwin 10, Melli 15, Tucker 11, Boston Jr. 21, Tarık Biberovic 1, Jantunen 5, Hall 3, Silva 2, Colson, Birch 1
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Real Madrid: Lyles 12, Abalde 3, Campazzo 15, Okeke 6, Hezonja 9, Maledon 7, Deck 5, Garuba 2, Tavares 12, Llull 1, Feliz 2
Başantrenör: Sergio Scariolo
1. Periyot: 21-19
Devre: 34-40
3. Periyot: 58-54