Euroleague: Fenerbahçe: 81 - Asvel: 67
Fenerbahçe Beko, Euroleague 9. hafta maçında sahasında Fransız ekibi LDLC Asvel'i 81-67 mağlup etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Tomasz Trawicki (Polonya)
Fenerbahçe: Devon Hall 10, Tarık Biberovic 10, Talen Horton Tucker 6, Mikael Olli Axel Jantunen 3, Khem Birch
4, Wade Baldwin 14, Nicolo Melli 12, Armando Bacot 3, Bonzie Colson 11, Brandon Boston Jr. 8, Onuralp Bitim
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
LDLC Asvel: Glynn Watson Jr. 12, Zachary Todd Seljaas 7, Mbaye Ndiaye 10, Adam Atamna 5, Bodian Massa 6, Armel Traore 18, Bastien Vautier 6, Mehdy Ngouama 3
Başantrenör: Pierric Poupet
1. Periyot: 18-10 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 45-34 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 59-48 (Fenerbahçe lehine)