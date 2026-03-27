Euroleague: Fenerbahçe: 82 - Zalgiris Kaunas: 92
Fenerbahçe Beko, Euroleague 34. hafta maçında sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 92-82 mağlup oldu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa), Igor Dragojevic (Karadağ)
Fenerbahçe: Baldwin 19, Horton-Tucker 18, Colson 11, De Colo 11, Silva 8, Jantunen 6, Hall 4, Metecan 3, Onuralp 2, Jantunen 2, Khem Birch
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Zalgiris Kaunas: Sylvain Francisco 14, Arnas Butkevicius 13, Nigel Williams-Goss 13, Moses Wright 10, Azoulas Tubelis 13, Dustin Sleva 18, Laurynas Birutis 6, Dovydas Giedraitis, Ignas Brazdeikis, Edgaras Ulanovas 1, Maodo Lo 4
Başantrenör: Tomas Masiulis
1. Periyot: 25-22
Devre: 44-49
3. Periyot: 62-66