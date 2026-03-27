Euroleague: Fenerbahçe: 82 - Zalgiris Kaunas: 92

Fenerbahçe Beko, Euroleague 34. hafta maçında sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 92-82 mağlup oldu.

Yusuf EkerEditör
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa), Igor Dragojevic (Karadağ)

Fenerbahçe: Baldwin 19, Horton-Tucker 18, Colson 11, De Colo 11, Silva 8, Jantunen 6, Hall 4, Metecan 3, Onuralp 2, Jantunen 2, Khem Birch

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Zalgiris Kaunas: Sylvain Francisco 14, Arnas Butkevicius 13, Nigel Williams-Goss 13, Moses Wright 10, Azoulas Tubelis 13, Dustin Sleva 18, Laurynas Birutis 6, Dovydas Giedraitis, Ignas Brazdeikis, Edgaras Ulanovas 1, Maodo Lo 4

Başantrenör: Tomas Masiulis

1. Periyot: 25-22

Devre: 44-49

3. Periyot: 62-66

