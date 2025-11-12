Euroleague: Fenerbahçe: 84 - Maccabi Tel Aviv: 75
Fenerbahçe Beko, Euroleague 10. hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Güvenlik nedeniyle Almanya'nın Münih kentinde oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 84-75'lik skorla kazandı.
Salon: SAP Garden
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Saulius Racys (İsveç), Leandro Lezcano (Arjantin)
Fenerbahçe: Nicolo Melli 8, Talen Horton Tucker 13, Devon Hall 15, Tarık Biberovic 4, Khem Birch 6, Armando Bacot 2, Wade Baldwin 17, Bonzie Colson 12, Mikael Jantunen 7, Brandon Boston, Onuralp Bitim
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Maccabi Tel Aviv: O’Shea Brissett 2, Lonnie Walker IV 7, Tamir Blatt 2, Roman Sorkin 22, Jaylen Hoard 13, Jimmy Clark 2, Gur Gur El Lavi 5, Marcio Santos, Ty Jacob Leaf 6, Jeff Dowtin 8, William Rayman 6, John DiBartolomeo 2
Başantrenör: Oded Kattash
1. Periyot: 20-15
Devre: 40-30
3. Periyot: 65-56