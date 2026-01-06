Euroleague: Fenerbahçe: 88 - Olympiakos: 80

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 20. hafta maçında Yunan ekibi Olympiakos'u 88-80'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, üst üste 4. galibiyetini alırken ligde 13. galibiyetine ulaştı.

Euroleague: Fenerbahçe: 88 - Olympiakos: 80
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 20. hafta maçında Yunan ekibi Olympiakos’u 88-80’lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, üst üste 4. galibiyetini alırken ligde 13. galibiyetine ulaştı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Hakemler: Sreten Radovic, Carlos Cortes, Sergio Silva

Fenerbahçe Beko: Nicolo Melli 11, Talen Horton Tucker 11, Tarık Biberovic 8, Devon Hall 10, Khem Birch 2, Wade Baldwin 17, Mikael Jantunen, Bonzie Colson 5, Chris Silva 4, Brandon Boston 14

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Olympiakos: Thomas Walkup 2, Donta Hall 16, Sasha Vezenkov 24, Tyler Dorsey 15, Kostas Papanikolaou, Evan Fournier 15, Alec Peters 4, Monte Morris 2, Kostas Antetokounmpo 2, Giannoulis Larentzakis

Başantrenör: Georgios Bartzokas

1. Periyot: 22-18 (Olympiakos lehine)

Devre: 40-36 (Olympiakos lehine)

3. Periyot: 62-62