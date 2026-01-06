Euroleague: Fenerbahçe: 88 - Olympiakos: 80
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 20. hafta maçında Yunan ekibi Olympiakos'u 88-80'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, üst üste 4. galibiyetini alırken ligde 13. galibiyetine ulaştı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Sreten Radovic, Carlos Cortes, Sergio Silva
Fenerbahçe Beko: Nicolo Melli 11, Talen Horton Tucker 11, Tarık Biberovic 8, Devon Hall 10, Khem Birch 2, Wade Baldwin 17, Mikael Jantunen, Bonzie Colson 5, Chris Silva 4, Brandon Boston 14
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Olympiakos: Thomas Walkup 2, Donta Hall 16, Sasha Vezenkov 24, Tyler Dorsey 15, Kostas Papanikolaou, Evan Fournier 15, Alec Peters 4, Monte Morris 2, Kostas Antetokounmpo 2, Giannoulis Larentzakis
Başantrenör: Georgios Bartzokas
1. Periyot: 22-18 (Olympiakos lehine)
Devre: 40-36 (Olympiakos lehine)
3. Periyot: 62-62