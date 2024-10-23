Evalırken, bu ince çizgiye dikkat

Gayrimenkul Uzmanı Yeliz Sakarya, gayrimenkul sektöründe klişe sorunlardan birinin de kat mülkiyeti ve kat irtifakı arasındaki bilinmeyen fark olduğunu söyledi.

Kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki ince çizgiye dikkat çeken Gayrimenkul Uzmanı Yeliz Sakarya, “Kat irtifakı, bir inşaat projesinin onaylandığı anlamına gelir. İnşaat faaliyetleri devam etmekte olan bir arsa üzerinde hak sahiplerine ait payların belirlenmesi hedefiyle geçici olarak çıkarılan tapu çeşididir. Kat mülkiyeti ise, inşası tamamlanan gayrimenkulün yasal mevzuata uygun şekilde yapıldığını ortaya koyar. Kat mülkiyeti alınmış gayrimenkul; imar mevzuatına uygun yapılmış kusursuz bir yapı demektir. Kat irtifakında tapu cinsi ‘arsa’ olarak belirtilir ve mülkünüz doğrultusunda arsa üzerinden belirli bir alan size verilir. Kat mülkiyetine geçiş yapıldığında ise tapu cinsi ‘bina’ olarak değişir” dedi.

Kat irtifakı tapulu bir mülk için yanlış bilinenlerin aksine bu tapu ile alım-satım, ipotek, teminat gösterme, şerh koydurma, kredi kullanma, elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri alma gibi konularda bir sorun yaşanmadığını ifade eden Re/Max Leon Gayrimenkul Uzmanı Yeliz Sakarya, “Vatandaşların, ‘Kat irtifaklı tapumuz var ama iskanı alınmış’ dediğinde ise belediye, inşaatın projeye uygun yapıldığına karar vermiş olup iskan belgesi vermiş olabilir. Değerleme ve ekspertiz raporlarına bakıldığında ise kat mülkiyetli taşınmazların kat irtifaklılardan yüzde 20 oranında daha yüksek rakamlarla değerleme yapıldığı bilinmektedir” dedi.

Kat irtifaklı veya kat mülkiyetli tapulu mülk alırken vatandaşlar nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda da uyarıda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Yeliz Sakarya, “Mülkün mevcut fiziki durumu ile projesinin uyumlu olup olmadığının ilgili belediyeden kontrol edilmesi gerekir. Sebebi ise kat mülkiyetine geçebilmenin şartlarından bir tanesidir. Mülkün kat mülkiyetli olamamasının sebeplerinden biri bu durum olabilir. Bireysel olarak kat mülkiyetine geçiş mümkün değildir. Kat mülkiyetini almak müteahhit firmanın görevidir. Ancak müteahhit firmanın görevini yapmaması durumunda apartman ve site maliklerinin tamamının müracaatı ve gerekli yasal prosedürleri ile ilgili belediyeden iskan raporu alındıktan sonra tapu müdürlüğünde cins değişikliği yaptırmaları mümkündür” şeklinde konuştu.