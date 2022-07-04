Evalırken dikkat edilmesi gereken 5 kural

26 yıldır gayrimenkul sektöründe hizmet veren Better Homes and Gardens Real Estate uzmanları evalırken bilinmesi gereken 5 kuralı anlattı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 04.07.2022 08:58
  • Güncelleme: 04.07.2022 10:20
Evalırken dikkat edilmesi gereken 5 kural
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Gayrimenkul sektöründe 26 yıldır hizmet veren, Ö. Burak Özmutafoğlu liderliğinde Türkiye pazarına giriş yapan Better Homes and Gardens Real Estate uzmanları, yeni ev alacaklara tavsiyelerde bulunarak bilinmesi gerekenleri aktardı.

Konu uzmanları tarafından özellikle bilinmesi 5 kural şu şekilde sıralandı:

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

"Bütçenizi doğru değerlendirin

Almak istediğiniz eve ayırdığınız bütçeyi ve borçlanma kapasitenizi belirleyin. Peşinatınızı ayarlayın. Beklenmedik ve olumsuz durumlar yaşanabilir. Bu yüzden her zaman paranız haricinde duran bir miktar para ayırmış olun.

Evin kullanım durumundan ve yasal izinlerinden emin olun

Almak istediğiniz evin, kullanım durumundan emin olun. Eğer evde kiracı varsa satış sonrası prosedür hakkında onu da bilgilendirin ve yasal süresinin ardından tahliyesini talep edin. Evin yasal izinlerini belediyeden teyit ettirin. Almak istediğiniz evin kat irtifakını, iskanını ve yapı kullanım izinlerini kontrol edin.

Bankaların faiz oranlarını inceleyin

Kredi ile ev alacaksanız bankalarının faiz oranlarını iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Tüm bankaların faizlerine bakarak bütçenize ve ödeme planınıza uygun olanı seçin.

Evi Satın alacağınız kişi ile irtibatınızı kesmeyin

Satın almayı düşündüğünüz evin satışını gerçekleştiren kişi veya kurumla her aşamada iletişimde kalın. Satış süreçlerini birlikte yürütün.

Bir profesyonelle çalışın

Hem banka hem mülkün yasal işlemlerini ve satın alma sürecinin hızlı ilerlemesi için bir profesyonelle çalışmayı ihmal etmeyin. BHGRE Türkiye bünyesinden hizmet aldığınız taktirde, ev sahibi olduktan sonra da gayrimenkul danışmanınız sizinle her zaman irtibatta kalacaktır. Çalıştığınız profesyonelle her durumda iletişimde kalmaya özen gösterin".

İHA

Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Silivrili Muhtarlardan Özdağ'a yanıt 'Özdağ özür borçludur'

Silivrili Muhtarlardan Özdağ’a yanıt 'Özdağ özür borçludur'

Kale'de silahlar patladı 2 yaralı

Kale’de silahlar patladı 2 yaralı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Elektrik kesintileri yapılacak

Elektrik kesintileri yapılacak

İki kız kardeş baba mesleği hayvancılığı devam ettiriyor

İki kız kardeş baba mesleği hayvancılığı devam ettiriyor

12.'si düzenlenen Börek Festivali renkli görüntülere sahne oldu

12.’si düzenlenen Börek Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Ortaköy Fatih'e ağlıyor

Ortaköy Fatih’e ağlıyor

2
Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

3
Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

4
Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

5
Silivri'de silahlı kavga! 4'ü ağır 10 yaralı

Silivri’de silahlı kavga! 4’ü ağır 10 yaralı

6
İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı

İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı

Silivri'de silahlı kavga! 4'ü ağır 10 yaralı

Silivri’de silahlı kavga! 4’ü ağır 10 yaralı

DAHA FAZLA
Silivri'de yangın çıktı, yüzlerce dönümlük arazi kül oldu

Silivri’de yangın çıktı, yüzlerce dönümlük arazi kül oldu

Yazlık ev hırsızı jandarmadan kaçamadı

Yazlık ev hırsızı jandarmadan kaçamadı

Beyciler'de Ceset Bulundu

Beyciler’de Ceset Bulundu

Atabek Konutları'nda anahtar teslim töreni yapıldı

Atabek Konutları'nda anahtar teslim töreni yapıldı

Yolcu otobüsü alev alev yandı

Yolcu otobüsü alev alev yandı