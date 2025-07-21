Ev baskınıyla başlayan kavgada sokak savaş alanına döndü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir ailenin aralarında husumet bulunan ailenin evini basmasıyla başlayan kavgada 2’i ağır 8 kişi yaralandı. 3 kişi gözaltına alınırken, olay yerinde çok sayıda terlik, taş, sopa ve demir bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi’nde bir aile aralarında önceden husumet olan ailenin Arkan Sokak’ta bulunan 3 katlı evini bastı. Aileler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve demirlerin kullanıldığı arbedede binadaki dairelerin camları kırıldı. Kavganın büyümesiyle silahların da ateşlendiği olayda 1 kişi vurularak, 7 kişi ise darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine terlik, taş, sopa ve demirlerin saçıldığı görüldü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan silahla vurulan kişi ile darp edilen bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.