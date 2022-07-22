Siemens
SON
DAKİKA
Bakan Soylu: 'Türk halkı, Tacikistan halkını her zaman kendine kadim bir dost olarak görmektedir'
Kendisinden haber alınamıyordu, kızı ve komşuları tarafından ölü bulundu
Ev değil sanki uyuşturucu imalathanesi, ele geçirilenler şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yle telefonda görüştü
Pedro, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Ev değil sanki uyuşturucu imalathanesi, ele geçirilenler şaşırttı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 500 gram kubar esrar, 2 kilo 100 gram metamfetamin, 280 adet ectasy başta olmak üzere çok sayıda farklı uyuşturucu maddesi ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeğiyle bunlara ait mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken ele geçirilenler şaşırttı.

Ev değil sanki uyuşturucu imalathanesi, ele geçirilenler şaşırttı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 500 gram kubar esrar, 2 kilo 100 gram metamfetamin, 280 adet ectasy başta olmak üzere çok sayıda farklı uyuşturucu maddesi ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeğiyle bunlara ait mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken ele geçirilenler şaşırttı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Çubuklu Mahallesi’nde ikamet eden F.B. isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan aramalar neticesinde, 2 kilo 100 gram metamfetamin, 5 kilo 500 gram kubar esrar, 700 gram plaka esrar, 280 adet ectasy, 68 captagon, 10 kök kenevir bitkisi, 450 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet tabanca şarjörü, 4 adet kurusıkı tabanca, 158 adet 9 milimetre çapında tabanca mühimmatı, 100 adet 9 milimetre çapında kurusıkı tabanca mühimmatı, 47 adet av tüfeği mühimmatı, 3 adet cep telefonu, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 bin 500 TL uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ve bin 250 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan şeffaf poşet ele geçirildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Gözaltına alınan şüpheli F.B.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Silivri'de panelvan araçla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı
Silivri'de panelvan araçla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı
8 gündür kayıp genç ormanda böğürtlen yiyerek hayatta kalmış
8 gündür kayıp genç ormanda böğürtlen yiyerek hayatta kalmış
Silivri'de hareket halindeki araç alev alev yandı
Silivri'de hareket halindeki araç alev alev yandı
Anne çocuk etkinlikleri başladı
Anne çocuk etkinlikleri başladı
Çiftçilerle istişarelerde bulundular
Çiftçilerle istişarelerde bulundular
Elektrik kesintilerine dikkat !
Elektrik kesintilerine dikkat !
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin