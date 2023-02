Ev hanımları depremzedeler için tezgahın başına geçti

TAKİP ET

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde ev hanımları ve öğrenciler, depremzedeler için tezgahın başına geçti. Ev hanımları ve öğrenciler, bir araya geldikleri küçük bir dükkanda deprem bölgesine gönderilmek üzere sabahın erken saatlerinde gece geç saatlere kadar soba üretiyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında yıkılan binalarda enkazın altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bunun yanı sıra bölgede depremden etkilenen vatandaşlar içinde yakacak ve ısınma yardımları sürüyor.

Yaşanan depremler sebebiyle çok sayıda kişinin etkilendiği bölgede soğuk ve kar yağışının etkili olması sebebiyle yakacak ve soba ihtiyacı oluştu. Bölgede soba ihtiyacının olduğunun duyulması üzerine aynı aileden ev hanımları, öğrenciler, öğretmen ve esnaflar, bir araya gelerek soba üretimine başladı. Kastamonu’dan temin edilen malzemeler Devrekani ilçesine getirildi. Devrekani’de küçük bir işyerinde toplanan ev hanımları, öğrenciler, öğretmenler, sabahın erken saatlerinde başladıkları soba üretimini gece geç saatlere kadar sürdürüyor.

Günlük yaklaşık 100 soba üretilirken, tamamlanan sobalar ise yanında odun ile birlikte tırlara yüklenerek vakit kaybetmeksizin Devrekani Belediyesi’nin destekleriyle deprem bölgesine gönderiliyor.

“Hiç uyumadan deprem bölgesine soba yetiştirmeye çalışıyoruz”

Seydiler ilçesinde çiftçilik yapan ev hanımı Naciye Sapmaz, “Ben Seydiler’de çiftçiyim. Deprem bölgelerinde soba ihtiyacı varmış, acımız çok büyük, onlara bir nebze yardım edebilmek için geldik. Burada günlerce hiç uyumadan hepimiz toplandık deprem bölgesine soba yetiştirmeye çalışıyoruz. Günde 50-60 tane soba üretiyoruz. Birazını yaptık gönderdik. Allah razı olsun AFAD’tan Türk Kızılayından, onların vesilesiyle gönderdik. Bir yandan da soba üretmeye devam ediyoruz. Burada bulunmaktan seviniyorum, çok mutluyum bir faydamız olduğu için. Nakdi yardımlarda da bulunuyoruz ama bu şekilde yardımlar daha etkili oluyor. Kastamonu Belediyesi, Devrekani Belediyesi ve Seydiler Belediyesi, çalışmalarımıza destek veriyor. Ürettiğimiz sobaları tırlara yükleyip deprem bölgelerine odunlarla birlikte gönderiyoruz. Allah oradaki insanlara sabır versin. Orada çalışan herkesten, sivil toplum kuruluşlarından, AFAD’tan, Kızılaydan Allah razı olsun”

“Biz, soba başındayız, onlar soğukta, bu yüzden biran önce sobaları bitirmek istiyoruz”

Ev hanımı olduğunu söyleyen Hamide Hüseyinbaş ise “Şu an ailecek eşime yardım ediyoruz, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Havalar kar, dolayısıyla soğuk, biran önce sobaları yapıp göndermeye çalışıyoruz. Sobaların her bir parçası ayrı bir insan gerektiriyor, o yüzden kapakları olsun, sobaları oldun sabah saatlerinde 7-8 gibi başlayıp gece 3’e 4’e kadar elimizden geldiğince yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Günde hemen hemen 100 tane üretiyoruz. Deprem bölgesinde herkes soğukta dışarıda ısınmaları gerekiyor. Biz şu an soba başındayız, onlarsa soğukta, o yüzden biran önce bitirmeye gayret gösteriyoruz. 1 hafta daha bu şekilde çalışacağız, yaklaşık bin 500 civarında soba üreteceğiz. İhtiyaç olursa soba üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Çocukluğumuzda soba üretirdik, şimdi depremzedeler için soba yapıyoruz”

Kastamonu’da Fen Bilgisi öğretmeni olduğunu belirten Özgür Hüseyinbaş da, “Büyük afeti duyduğumuzdan itibaren, özellikle Devrekani Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasında, yardımlara bizlerde gönüllü olarak katılmaya çalıştık. İkinci haftadan itibaren özellikle deprem bölgesinde havaların soğuk olmasından dolayı soba ve ısınma ihtiyacının olduğu bize bilgi olarak geldi. Bu noktada da benim baba mesleğim soba imalatı. Eskiden de biz çocukluğumuzda burada çalıştık ve soba ürettik. Burada böyle bir ihtiyaç olduğunu duyunca bizde oradaki insanlara acil bir şekilde ulaştırmak için, ailecek gece gündüz deprem bölgesi için soba üretmeye çalışıyoruz. Gerçekten millet olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz, bizde böyle zamanlarda bir ve beraber olmayı çok iyi beceriyoruz. Oradaki acının tarifi yok, içimiz yanıyor. Bizde bir nebze olsun onlara yardım göndererek, dindirmeye çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede tüm acılarımızı dindirerek, oradaki yaraları hep beraber saracağız” şeklinde konuştu.

“Kuşadası’ndan depremzedeler için soba üretimine destek vermeye geldim”

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde öğrenim gören Fatih Hüseyinbaş ise “Kuşadası’nda okuyorum Turizm İşletmeciliği 3. sınıfım. Bir işim yoktu, boşta kaldığımdan dolayı amcama yardım etmek istedim. Depremzedelerimiz için soba imalatı yapıyoruz. İki hafta içinde yoğun bir artış var. Bizde elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Acelemizde var, o yüzden biran önce yetiştirip deprem olan illerimize sobaları göndermek istiyoruz. İhtiyaçlarını karşılayabiliyorsak ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.