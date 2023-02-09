Ev hanımlarından depremzedelere yardım eli

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde ev hanımları ördükleri çetik, bere, atkı ve eldiven gibi giyim malzemelerini deprem bölgesine gönderecek.

Hayrabolulu ev hanımları, depremzedelerin üşümemesi ve özellikle sıcak tutması için ördükleri atkı, bere, çetik ve eldiven gibi malzemeleri, Hayrabolu Belediyesi Depremzedelerimize Yardım Toplama Merkezine getirdi. Ev hanımları, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu zorlu günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşacak, yaralarımızı birlikte saracağız. Kalbimiz ve dualarımız onlarla" ifadelerini kullandı.