Ev hanımlarının 400 bin TL'lik ziynet eşyasını dolandıran şahıs yakalandı

İstanbul’un iki ayrı ilçesinde kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp ev hanımlarının yaklaşık 400 bin TL değerinde ziynet eşyasını dolandıran şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kadıköy’de meydana gelen ilk olayda 30 Ocak günü ev hanımı A.N.B., kendisini arayıp polis ve savcı olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle ikametine gelen kişiye yaklaşık 150 bin TL değerinde ziynet eşyasını vermişti.

Güngören’de de 28 Şubat günü gerçekleşen olayda ise ev hanımı F.M., yine aynı yöntem ile kendisine ulaşan dolandırıcıların tuzağına düşerek ikametine gelen şahsa yaklaşık 250 bin TL değerinde ziynet eşyasını teslim etmişti.

Yaşanan 2 dolandırıcılık olayının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, zanlının Nejdet T. (30) olduğunu tespit etti. İnşaat işçisi olduğu öğrenilen Nejdet T. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi.