Ev işçileri için Türkiye'de tarihe geçecek ilk adım atıldı

Ev temizliği, ütü, yemek, yemek pişirme, bakıcılık, bahçıvanlık, şoförlük, özel ders gibi iş kolları bulunan ev işçilerine, yeni işler bulmak, onların şahsi ve ticari güvenliğini sağlamak ve çalışma hayatı içerisindeki tüm sosyal haklarını kazanabilmeleri adına entemizi.com Platformu ve Hizmet-İş Sendikası tarihe geçecek önemli bir iş birliğine imza attı. Tüm Türkiye’yi kapsayan bu proje, 81 ilde ev işçileri için devrim niteliğinde bir adım olarak görülüyor.

Ciddi bir hak sorunu yaşayan ev işçileri, sosyal ve emeklilik haklarına da sahip değil. İş kazaları ve mesleki hastalıklara karşı hiçbir güvenceleri olmayan ev işçileri, yaşadıkları güvenlik sorunlarının yanı sıra emeklerinin karşılığında hak ettikleri kazançları elde edemiyor. entemizi.com Platformu ve Hizmet-İş Sendikası, bu sorunların yanında diğer önemli bir sorunun da ev işçilerinin yeni işler bulma noktasında yaşadığı zorluklar olduğunu fark ederek, soruna çözüm üretmek ve de çözüm süreçlerine katkı sağlamak adına iş birliği yapmaya karar verdi. Hizmet arayan ve hizmet verenlerin güvenli bir şekilde bir araya geldiği bu platforma, www.entemizi.com internet sitesi üzerinden, Google Play ve AppStore üzerinden ulaşılabiliyor.

“Yeni işler bulmak artık kolay ve güvenli hale getirildi”

Projeyle ilgili olarak entemizi.com Platformundan yapılan açıklamada, kısıtlı ve sorunlu iş bulma yöntemlerinin birçok mağduriyete sebebiyet verdiğine dikkat çekildi. Ev işçilerinin en büyük sorunlarından bir tanesinin yeni işler bulmak olduğuna vurgu yapılan açıklamada; “Ev işçileri sosyal medya, referans ve yönlendirme şirketleri gibi farklı yöntemlerle iş bulmaya çalışıyor. Bu yöntemler hem hizmet satın almak isteyen işverenler hem de hizmet sunan ev işçileri için birçok risk içermektedir, ticari ve şahsi güvenlik sorunlarının yaşanmasına neden olmaktadır. entemizi.com Platformu, ev işçilerine yeni işler bulmak, onların şahsi ve ticari güvenliklerini sağlamak için geliştirilmiş ve pazaryeri mantığı ile çalışmaktadır. Ev işçileri bu platforma üye olarak kendilerine bir kullanıcı hesabı oluşturup yapacakları iş kalemleri için ayrı ayrı fiyat belirleyebilirler. www.entemizi.com platformunun android ve IOS uygulamaları da mevcut olup bu uygulama üzerinden eşe, dosta, akrabaya iş aradıklarından bahsetmeden, sosyal medya ve iş gruplarında saatlerce, günlerce iş bulmak için zaman harcamadan, kolay ve güvenilir bir şekilde iş bulabilirler. entemizi.com platformu işverenler ve iş arayan ev işçilerine güvenli bir çalışma ortamı sunmak için birçok önlem ve tedbirler almıştır. Ev işçisinin gittiği adres ve konum bilgileri uygulama üzerinden kayıt edilmektedir. Ev işçisi siparişte verilen adrese gittiğinde uygulama üzerinden ‘İşe Geldim’ ve ‘Başladım’ şeklinde işe başlar. İşi bittiğinde uygulama üzerinden ‘İşi Teslim Et” butonu ile işini tamamlar. Eğer ev işçisi bu adımları tamamlamazsa entemizi.com platform çalışanları ev işçisi ve işveren ile iletişime geçerek ev işçisinin ve işverenin güvende olup olmadıklarından emin olur” denildi.

“Ev işçileri hizmet fiyatlarını ve gitmek istedikleri işverenleri kendileri belirleyebilir”

entemizi.com Platformunun ev işçilerine yönelik özel olarak geliştirilen bir platform olduğu için birçok yönetimsel aracı bünyesinde ücretsiz olarak bulundurduğu kaydedilen açıklamada, “ Ev işçisi sipariş ayarlarından kadın/erkek kimlerden sipariş almak istediğini, hangi lokasyondan sipariş almak istediğini, evcil hayvan bulunan bir eve, ofise çalışmaya gitmeyi veya gitmemeyi sipariş ayarlarından seçebilir. Düşük puanlı işverenlerden sipariş almamayı tercih edebilir. Her sipariş sonrası ev işçisi ve işveren yaşadıkları deneyimler için birbirleri hakkında yorum ve puanlamada bulunabilirler. entemizi.com platformu gerçek kullanıcı deneyimini önemser, yapılan yorumları ve puanlamaları titizlikle inceler. Platformun bu işleyişi sayesinde işverenler ve ev işçilerinin sadece ticari ve şahsi güvenlikleri değil, birbirleri arasındaki vicdani ve ahlaki değerler noktasında da ilişkilerinin düzenlemesi hedeflemiştir” bilgisi verildi.

“İşverenin ödediği ücret ve ev işçisinin kazancı güvence altına alınır”

Ev işçilerinin ve işverenlerin yaşadıkları en büyük sorunlardan bir tanesi ödeme olduğunun altı çizilen açıklamada; şu ifadelere yer verildi:

“Ev işçisi hak ettiği ücreti alamamaktan, işveren ise yapılan işin karşılığında ödediği ücretin karşılığında aldığı hizmetten memnun kalmayabiliyor. entemizi.com platformu bu konunun çözümü için önemli bir adım atmıştır. Platform üzerinden sipariş oluşturulduğunda işverenin ödediği ücret anında ev işçisi hesabına aktarılmak yerine entemizi.com havuz hesabında tutulur. Ev işçisi işini tamamladığında işveren gerekli kontrolleri yaparak uygulama üzerinden siparişe onay verir ve işverenin ödediği ücret bu onay sonrasında ev işçisinin hesabına aktarılır. Yaşanabilecek sorunlar için ev işçileri ve işverenler sipariş detay sayfasında yer alan çözüm merkezine ulaşabilir ve çözüm merkezindeki profesyonel ekip tarafından sorunların giderilmesi için destek sağlanır”

Ev işçilerinin sorunlarının çözümü, şahsi ve ticari güveliklerinin sağlanması, yeni işlere kavuşmaları ve tüm sosyal haklarını kazanabilmeleri; işverenlerin de güvenli, hızlı ve kaliteli hizmet almaları için tüm ev işçileri ve işverenler platformu kullanmaya davet edildi.