Ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta daha önceden mahkemelik olan ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Kavgada taraflar birbirlerine sopa ve yumrukla saldırırken, iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 21.06.2022 09:04
  • Güncelleme: 21.06.2022 09:22
Ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Esenyurt’ta daha önceden mahkemelik olan ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Kavgada taraflar birbirlerine sopa ve yumrukla saldırırken, iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Akşemsettin Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, daha önceden bilinmeyen bir nedenle mahkemelik olan ev sahibi ve kiracı arasına tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, ortalık savaş alanına döndü. İki aileden onlarca kişinin sopa ve yumruklarla birbirine saldırdığı olay ise mahallelinin müdahale etmesiyle son buldu. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

İHA

Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kiralık çiftlikte 491 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kiralık çiftlikte 491 kök Hint keneviri ele geçirildi

İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

İlk gaz yakım işlemleri devam ediyor

İlk gaz yakım işlemleri devam ediyor

Yılmaz: Tarım projelerinde çuvallıyorsunuz

Yılmaz: Tarım projelerinde çuvallıyorsunuz

Mali Müşavirlerden Asel'e destek

Mali Müşavirlerden Asel’e destek

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

2
Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

3
İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

4
Yılmaz'dan İBB'ye plaj tepkisi: 'Sonuçlarına katlanırsınız'

Yılmaz’dan İBB’ye plaj tepkisi: ‘Sonuçlarına katlanırsınız’

5
Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

6
Öğrencilere Özel Moral Gecesi

Öğrencilere Özel Moral Gecesi

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri Adliyesi'nde yeni tayin ve atamalar

Silivri Adliyesi'nde yeni tayin ve atamalar

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

DAHA FAZLA
TÜRAM Lisesi'nde Mezuniyet Heyecanı Yaşandı

TÜRAM Lisesi’nde Mezuniyet Heyecanı Yaşandı

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar'dan Yıl Sonu Mesajı

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar’dan Yıl Sonu Mesajı

Alparslan Doğan'ın Silivri ziyareti

Alparslan Doğan'ın Silivri ziyareti

Gümüşyaka'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Gümüşyaka'da zincirleme kaza: 6 yaralı