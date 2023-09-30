Ev sahibi rayiç bedel diyerek 14 bin lira istedi kiracılar fahiş diyerek itiraz etti

Ankara’da Tümerkent Sitesi’nde 5 yıl ve üzeri kiracılarına kira tespit davası açarak 14 bin lira kira bedeli isteyen ev sahibine iki kiracısı fahiş zam olduğu iddiasıyla itiraz etti ve olay yargıya taşındı. Kiracıların avukatı bu durumun Ticaret Bakanlığının fahiş zam yapan ev sahiplerine para ve hapis cezası verileceğine yönelik yaptığı açıklamaya aykırı olduğunu, ev sahibinin avukatı ise rayiç bedeli bilirkişi raporları ile hesapladıklarını, 5 yıl ve üzeri kiracı oldukları için hakkaniyet indirimi uygulayarak 14 bin lira istediklerini söyledi. Ayrıca Tümerkent Sitesi’nde toplam 167 daire olduğu, Celal Tümer’in ise 200 dairesi olmadığı, kendisi ve ailesi üzerine 32 dairesinin olduğu öğrenildi.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi’nde bulunan Tümerkent Sitesi, 200 dairesi olduğu iddia edilen Celal Tümer’in, 200 kiracısına aynı anda çektiği ihtarname ile 200 kiracısına aynı anda fahiş zam istediği haberleri ile gündeme geldi. İHA muhabiri ise kiracıların avukatı Oğuzhan Muhammet Gündoğmuş, ev sahibinin avukatı Hande Balcı ve Celal Tümer’in kiracıları ile görüştü.

Buna göre, ev sahibi Celal Tümer, sadece 5 yıl ve üzeri kiracılarına 11 Temmuz’da Ankara 72. Noterliği üzerinden çektiği ihtarname ile 14 bin liraya yükseltti. Tümer, söz konusu kira artışını Borçlar Kanunu’nun 344. maddesinde yer alan “Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hakim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir” ifadesine dayanarak yaptı. Söz konusu sitenin rayiç bedeli ise bilirkişi raporlarında 16 bin lira ila 20 bin lira olarak belirlendi. Bunun üzerine Celal Tümer’in kiracılarından kimi kira artışını kabul etti kimi taşındı kimi ise 14 bin liralık kira bedelinin yüksek olduğu gerekçesiyle dava açma kararı aldı.

Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre yüzde 700 ila yüzde 800 oranında zammı fahiş gördükleri gerekçesiyle dava açtılar

Dava açma kararı alan kiracıların avukat Oğuzhan Muhammet Gündoğmuş, Ticaret Bakanlığının ev sahiplerinin fahiş kira taleplerine para ve hapis cezası uygulanacağına dair yaptığı açıklama üzerine ev sahibi Celal Tümer’e dava açtıklarını söyledi. Gündoğmuş, 2 bin lira ila 3 bin liraya oturan kiracıların yüzde 700 ila yüzde 800 oranlarında zamma tabi tutulmasının fahiş olduğunu gerekçe gösterdi. Gündoğmuş, kimin haklı olduğunun mahkemede ortaya çıkacağını söyledi.

200 dairesi yok kendisi ve ailesi üzerine 32 dairesi var

Ev sahibinin avukatı Hande Balcı ise Celal Tümer’in 200 dairesi olduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, Tümerkent Sitesi’nde toplam 167 daire olduğunu söyledi. Balcı, sitenin adının Tümerkent olmasından dolayı tüm evlerin Celal Tümer’e ait olduğunun sanılmasının yanlış olduğunu, evlerin Celal Tümer ve sülalesine ait olduğunu söyledi. Balcı, Celal Tümer’in üzerine 32 daire olduğunun bilgisini vererek, Tümer’in hukuki hakkını kullandığı için günah keçisi ilan edildiğini dile getirdi. Avukat Balcı, Celal Tümer’in kimseyi tehdit etmediğini, yalnızca 5 yıl ve üzeri kiracılarına Borçlar Kanunu’nun 344. ve 345. maddesine dayanarak kira tespit davası açtığını ve rayiç bedelin bilirkişi raporunda 16 bin lira ile 20 bin lira arasında olduğunu ifade etti. Balcı, kimin haklı olduğunun mahkemede ortaya çıkacağını söyledi.

Bir kiracı, Celal Tümer’in kapı kapı dolaşarak kiracılarına psikolojik baskı yaptığını söyledi

Adını paylaşmak istemeyen ve davaya taraf bir kiracı ise ekonomik dengelerin bozulmasının ardından ev sahiplerinin kontrolden çıktığını ifade ederek, Celal Tümer’in 200 dairesi olduğunu ve daireleri tek tek dolaşarak kiracılarına psikolojik baskı yaptığını iddia etti. Kira artışının fahiş olduğunu söyleyen söz konusu kiracı, Celal Tümer’in davayı muhtemelen kaybedeceğini düşündüğünü söyledi.

Yüzde 62 zam yaptı, Celal Tümer kabul etmedi

Celal Tümer’in bir başka kiracısı ise Celal Tümer hakkında çıkan haberlerin haksız olduğunu ifade ederek, Celal Tümer’in daha önce kendisine ve diğer kiracılara karşı hiçbir haksızlık yapmadığını dile getirdi. Söz konusu anlaşmazlığın, kira artışlarının tavan olarak yüzde 25 belirlenmesinden kaynaklandığını, TÜFE’nin yüzde 62 olduğunu, yüzde 25 zammın az olduğunu söyledi. Ev sahibi olmamasına rağmen ev sahiplerine haksız yapıldığını düşündüğünü belirten kiracı, Celal Tümer’e kirasını TÜFE oranı üzerinden gönderdiğini söyledi. Kiracı, Tümer’in yüzde 62’lik kira zammını kabul etmediğini, devletin belirlediği oran üzerinden yüzde 25 olarak yatırmasını söylediğini kaydetti.

“Ticaret Bakanlığının, ev sahiplerinin fahiş kira taleplerine para ve hapis cezası uygulanacağına dair açıklaması üzerine bakanlığa bu durumla ilgili şikayette bulunduk”

Kiracıların ev sahibi Avukat Oğuzhan Muhammet Gündoğmuş, Tümerkent Sitesi’nde müvekkilleri olduğunu belirterek, kira anlaşmazlığına sebep olan durumu şöyle anlattı:

“Müvekkillerimize sitenin ev sahibi tarafından bir ihtarname yollandı. İhtarnameye göre, 2 bin lira ila 3 bin lira arası değişen kiralara 14 bin ila 15 bin lira arasında para istenmeye başladı. Ticaret Bakanlığının, ev sahiplerinin fahiş kira taleplerine para ve hapis cezası uygulanacağına dair açıklaması üzerine bakanlığa bu durumla ilgili şikayette bulunduk. Cumhuriyet Başsavcılığına da fiyatları etkileme ve kiracıların huzur ve sükununu bozma kapsamında suç duyurusunda bulunduk. Şikayetlerimizin dönüşünü bekliyoruz.”

“5 yılını doldurmuş kiracıya yüzde 800 oranında yapılan zam fahiştir ve haksızdır”

Gündoğmuş, 2 bin ila 3 bin lira arasında kira ödeyen 5 yılını doldurmuş bir kiracıya yüzde 800 oranlarında 14 bin lira yapılacak zammın fahiş olduğunu ve böyle bir kira talebinin haksız olduğunu aktararak, “Bu yönde müvekkillerimizi savunmak adına ilgili mercilere şikayetlerimizi bulunduk” dedi.

Kanun koyucunun, bir kiracının kira sözleşmesine binaen kirasına 5 yıla kadar TÜFE artırımını yaparak kirasını da gününde ödemek şartıyla rahatlıkla oturabileceğini ifade eden Gündoğmuş, “Kanun koyucu, 5. yılını dolduran kiracısına karşı ev sahibine bir hak tanıyor. Her ne kadar kiracı 5 yıl boyunca TÜFE oranında zam yapmış olsa dahi eğer ki bu kiranın düşük kaldığına inanıyorsa mahkemelerde kira tespit davası açarak, hakim emsal kira bedellerine, TÜFE oranına ve günün koşullarına göre kirası tespit edilebilir. Kanun koyucu aynı hakkı kiracıya da veriyor. Aynı şeyi kiracı da yaparak, kirasının uyarlanmasını mahkemeden talep edebiliyor” diye konuştu.

Gündoğmuş, gerekli mercilere şikayetlerini yaptıklarını dile getirerek, “Ticaret Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü’ne ve Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli şikayetlerimizi yapmış durumdayız. Sonuçlarını merakla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bilirkişi raporunda da bizim talep ettiğimiz miktardan daha yüksek tutarda fiyat güncellemeleri oldu”

Ev sahibi Celal Tümer’in avukatı Hande Balcı ise kira sözleşmelerinin Borçlar Kanunu’nda düzenlendiğini hatırlatarak, “Borçlar Kanunu’nun 344. ve 345. maddelerinde günümüzü çok fazla meşgul eden kira tespit davalarında ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Bu maddelere göre, 5 yıl ve 5 yıldan uzun süreli kiracılara hakim tarafından tüketici fiyat endeksindeki değişim oranına, kiralananın durumuna ve rayiç bedele göre yeniden bir kira belirleme yetkisi verilmiştir. Bu yetkinin kullanılabilmesi için kiracıya en geç 30 gün önceden haber vermiş olmak şartıyla ya bir ihtarname ya da bir dava açılmış olması gerekiyor. Biz, müvekkillerimin adına, davaya sebep vermemesi için sözleşmenin yenilenme tarihinden 30 gün öncesinde kiracının elinde olabilecek şekilde güncel kiraları hakkaniyet indirimini yaparak, ihtarname gönderdik. Uyanlar oldu, uymayanlar oldu. Anlaştıklarımız oldu. Bizim belirlediğimiz bedeli kabul edenler ya da tekrar anlaşma sonrasında biz de bedel indirdik. Orta yolu bulduğumuz kiracılarımız da oldu. Yalnız iki tane kiracımızla sürecimiz devam ediyor. Bu davalarda da rayiç kira bedellerinin üzerinden gerekli indirimi yaparak bedel talep ettik. İki dosyada da bilirkişi raporu geldi. Bilirkişi raporunda da bizim talep ettiğimiz miktardan daha yüksek tutarda fiyat güncellemeleri oldu.

“14 bin lira istediğimiz kiracının o bölgede güncel kira bedeli 20 bin liraydı”

Balcı, şöyle devam etti:

“14 bin lira istediğimiz kiracının o bölgede güncel kira bedeli 20 bin liraydı. Yani o apartman yeni kiralanan bir daire, 20 bin liraya kiraya verilmişti. Biz eski kiracı olmalarından dolayı indirimi yaparak ihtarnamemizde 14 bin lira olarak belirttik. Bizim öncelikle ihtarname göndermemizdeki amaç, dava sürecinde karşı tarafın yargılama gideri ve vekalet ücretine mahkum olmamasıdır. Arabuluculuk, uzlaşma süreciyle anlaşmaya varmaya çalıştık ama bunu kabul etmeyen ve basına yansıyan kiracılarımız oldu.”

“5 yılı doldurmamış kiracılar, yüzde 25 üzerinde zam yapmışsa bile ödenen bu bedeller müvekkilim tarafından kiracıların hesaplarına iade edildi”

Talep ettikleri zammın fahiş olmadığına vurgu yapan Avukat Balcı, “Borçlar Kanunu 344. ve 345. madde, 5 yılını dolduran kiracıya tanınan bir haktır. 5 yılı doldurmamış kiracılar, yüzde 25 üzerinde zam yapmışsa bile ödenen bu bedeller müvekkilim tarafından kiracıların hesaplarına iade edildi” diye konuştu.

“Bilirkişi raporları da dikkate alındığında bizim talebimizden daha yüksek miktarlarda bilirkişi raporları dosyaya sunuldu”

Konunun yargıya taşındığını ifade eden Balcı, “Biz sadece kanuna dayanarak müvekkillerimizin adına haklarını savunduk. Karşı taraf da kendini savundu. Gelen bilirkişi raporları var. Bilirkişi raporları da dikkate alındığında bizim talebimizden daha yüksek miktarlarda bilirkişi raporları dosyaya sunuldu” dedi.

“Celal Tümer’in 200 dairesi yok, kendisi ve ailesi üzerine 32 dairesi var”

Celal Tümer’in 200 dairesi olmadığına dikkati çeken Balcı, “Bu site 6 Blok ve 167 daireden oluşuyor. 167 daireden sadece 32 tanesi Celal Bey ve ailesine ait. Sorun çıkaran sadece iki kişi. Celal Bey bu durumdan çok mağdur. Celal Bey’in ailesi de çok üzgün. Hatta oturdukları evden ayrılmak zorunda kaldılar. Çünkü davaya konu iki kiracı, müvekkillerimi tehdit de etti. Bununla ilgili yasal süreç devam etmekte. 200 daire muhabbeti, bu iki kiracının basını yanıltması ile ortaya çıktı. O sitenin adı Tümerkent. Adı Tümerkent olunca zannedildi ki bu site Celal Bey ve ailesinin. Aslında Celal Tümer ve sülalesinin sitesi. O yüzden adı Tümerkent. Kesinlikle Tümer ailesine ait olan bir site değil. Burada başka ev sahipleri de bulunmaktadır. Zaten sitede toplamda 167 daire vardır. 167 dairenin 32 tanesi Celal Tümer’e aittir” ifadelerini kullandı.

Tümerkent Sitesi’nin ASELSAN’a, birçok kamu kuruluşuna yakın olması nedeniyle üst düzey bürokratlar tarafından tercih edildiğini aktaran Balcı, “Rayiç bedelin yüksekliği bölgenin yükselmesinden dolayı sitenin fiyatlarının yükselmesi ile belli oldu. Daireler 4+1 şeklinde. Dubleks olan daireler de var” dedi.

Tümerkent Sitesi’nde 18 bin lira ila 20 bin lira arasında oturan kiracıların olduğunu dile getiren Balcı, “Müvekkilimin en yüksek bedelle oturan kiracısı 14 bin liraya oturmaktadır. Yalnız basına yansıyan iki şahsın da ödediği kiralar 2 bin 125 liradır. Bu kiracılar, 5 yıldan uzun süreden beri burada kiracı olduğu için bunlara 14 bin lira talepli ihtarnameler gönderildi” diye konuştu.

14 bin liralık kira artışını kabul etmeyerek Avukat Oğuzhan Muhammet Gündoğmuş aracılığı ile dava açan ve adını paylaşmak istemeyen bir kiracı ise yaşadıklarını İHA muhabirine telefon görüşmesinde anlattı. Kiracı, 6 yıl öncesine kadar enflasyonun Türkiye’nin gündeminde bu kadar olmadığını belirterek, “Ankara’nın tamamında kira artırım süreci şöyle oluyordu: Yıl dolduğu zaman ev sahibi ve kiracı konuşuyordu. 250 lira zam yapacağız denip anlaşılıyordu ve bu konu böyle devam ediyordu. Bu ekonomik dengeler bozulduktan sonra ev sahiplerinin hepsi kontrolden çıktı. Bizim ev sahibinin de çok sayıda dairesi var. 200 dairesinin olduğu biliniyor. Bu kişinin çok sayıda dairesi olduğu için iyice kontrolden çıktı. İlk etapta hiçbir kiracıyla oturup kira artışında mutabakat yapmadan icra dairesine gidip sanki biz geriye dönük kira artırımı yapmamışız gibi hepimizi dava etti. Bu dava öncesi gönderilen tebligatlarda kimisi uyarak parayı direkt ödedi. Havadan 15 bin lira ila 25 bin lira arasında bedel çıkararak aldı bu parayı direkt. Bir kısmı da bizim gibi, ‘Biz seninle anlaştık, ne konuştuysak onu artırdık’ diyerek itiraz etti. İtiraz edince dava açıldı” ifadelerini kullandı.

Kiracı, ev sahibinin sonraki süreçte psikolojik baskıya başladığını iddia ederek, kira belirleme sürecini kendi gözünden şöyle anlattı:

“Tek tek dolaşıp çıkın dairemden diyerek özellikle yaşlı ve tek başına oturan insanları korkutarak çıkmalarını sağladı. Bir ara 28 daireden 10 kişi çıktı gitti. Korktular çünkü. ‘Ev sahibi ile mi uğraşacağım? Ya bana zarar verirse?’ diyerek çıkıp gittiler. Daha sonra biz yine direndik. Tahliye davası açamıyor çünkü çıkarması için bir mazereti yok. Bütün yöntemleri tüketti. Üçüncü yöntem olarak bu sefer notere koşturarak gitti. Noterden ihtarname çekiyor, ‘ya yerlerse’ hesabı. Bu iş artık inada bindi. Adam fütursuzca bizi yıldırıp çıkarmak istiyor. Biz de devletin yüzde 25 yasal zam talebi belirlediğini ifade ederek, her sene yüzde 25 zammımı yapıyorum. Haliyle kendisinin yasal bir talebi olamıyor. Bu sefer noterden ihtarname çekmeye başladı. Benim kiram şu an 2 bin 500 lira. Eğer bu süreç bu kadar çekişmeli gitmeseydi 8 bin lira ila 10 bin lira kira öderdim. Biz de haliyle o saatten sonra muhatap olmadık. Telefonlarına da cevap vermedik. Benim kapıma da gelemiyor. Çünkü ben daha farklı süreçler yaşadım onunla. Ben ona, ‘burası benim kapım, benim kapıma gelmeyeceksin’ dedim. Benim kapıma gelemiyor. Şimdi de bana tebligat çekiyor, ‘18 bin 500 lira yaptım kiranı, ödemezsen dava açacağım’ diye. Ben de cevap bile yazmadım. Tabii ki dava açabilir. Muhtemelen dava sonucunda bunu da kaybedecek. Mobbing yaparak, kiracıları yıldırıp, özellikle bizim gibi eski kiracıları, tahliye etmemizi istiyor. Çünkü yan tarafı 15 bin liraya kiraya verdi. Amaç burada fahiş fiyatla kiraya verebilmek.”

Celal Tümer’in başka bir kiracısı ise Tümerkent Sitesi hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Celal Bey’den ben bir haksızlık görmedim. Diğer kiracılara karşı da görmedim. Bu ekonomik krizde yüzde 25 kararı alınmamalıydı. TÜFE oranında bırakılması lazımdı. Ben ev sahibi değilim ama ev sahiplerine de haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ben kendi kiramı TÜFE oranında artırarak ödedim. Ama Celal Bey istemedi. ‘Öyle olmaz, devlet ne dediyse o olacak. Yüzde 25’in üzerine yapmayın’ dedi. Adamcağız böyle biri. Bana paramın kalanını iade etti” dedi.