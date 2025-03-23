Ev Sahipleri Dikkat! 2 Nisan'ı Geçirirseniz Cezası Ağır Olacak

Ev sahiplerini ilgilendiren kira beyannamesi dönemi 1 Mart itibarıyla başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılına ait kira geliri elde eden mükelleflerin beyannamelerini en geç 2 Nisan 2025 tarihine kadar vermeleri gerektiğini duyurdu. Süreyi kaçıranları ise özel usulsüzlük ve vergi ziyaı cezaları bekliyor.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, konuttan yıllık 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenlerin beyanname vermesi zorunlu. Bu tutarların altında kalanlar istisnadan faydalanarak beyannameden muaf tutulacak.

Kimler beyanname vermek zorunda?

Aile bireylerinin her biri, sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için ayrı ayrı beyanname vermekle yükümlü. Ortak mülkiyetlerde ise herkes kendi hissesine düşen kira gelirini beyan edecek.

Vergi ödeme tarihleri ne zaman?

Beyannameler sonucunda tahakkuk eden gelir vergisi, iki eşit taksitle ödenebilecek:

1. taksit: 2 Nisan 2025’e kadar

2. taksit: 31 Temmuz 2025’e kadar

Ödemeler, Dijital Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT üzerinden yapılabiliyor.

Yurt dışında yaşayanlar ne yapacak?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da Türkiye’de elde ettikleri kira gelirleri için sistem üzerinden “Hazır Beyan” aracılığıyla beyanname verebilecek. Dış temsilciliklerden alınan e-Devlet şifresi ile işlem yapılabilecek.

Beyanname nasıl verilir?

gib.gov.tr adresinden “Hazır Beyan Sistemi”ne giriş yapılarak

e-Devlet şifresi veya Dijital Vergi Dairesi kullanıcı bilgileri ile

“Hazır Beyan” mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla işlem yapılabilir.

Cezası ne kadar?

Beyannamenin elektronik ortamda süresinde verilmemesi durumunda:

Özel usulsüzlük cezası

Verginin tahakkuk etmemesi halinde vergi ziyaı cezası (bir katı kadar) uygulanacak.