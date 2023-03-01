Ev soyan 3 şüpheli jandarmadan kaçamadı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde ev soyan 3 şüpheli jandarmanın başarılı çalışması ile Burhaniye’de yakalandı. 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Edremit İlçesi Avcılar Mahallesinde iki farklı adreste hırsızlık olayı meydana geldi. Olayların aydınlatılmasına yönelik Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel bir ekip oluşturuldu.

Özel ekip tarafından yapılan titiz araştırmalar neticesinde, çalınan malzemelerin kamyonete yüklenerek Burhaniye ilçesine götürüldüğü tespit edildi. Yapılan takip neticesinde çalınan malzemelerin saklandığı yer tespit edildi.

Hırsızlık olayını gerçekleştiren O.A., A.A. ve E.M. gözaltına alınırken, üç zanlı da sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.