Ev tekstil sektörü tek yürek oldu

Ev Tekstili Birlik Platformu’nun Bursa buluşması sektörün önemli isimlerini buluşturdu. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Ufuk Ocak, Podyum Davet’te düzenlenen ve 700’ü aşkın sektör temsilcisinin katıldığı buluşmada projelerini açıkladı. TETSİAD Yönetim Kurulu ve tüm Türkiye’deki ev tekstilcilerin ortak kararı ile güçlü bir destekle yola çıktığını vurgulayan Ocak, HOMETEX markası ile yurt dışında fuar organizasyonlarına imza atmayı planladıklarını dile getirdi. Ufuk Ocak, ayrıca Genç TETSİAD ve komisyonlar aracılığıyla sektörün tüm kesimlerini yönetim süreçlerine dahil edecek bir yapı kuracaklarını ifade etti.

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ve TETSİAD Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Uludağ OSB Yönetim Kurulu ve Bursaspor Başkanı Enes Çelik, sektörün duayen isimleri ile organize sanayi bölgeleri, sanayici iş insanları dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin başkanları da toplantıya yoğun ilgi gösterdi.

"Ev tekstili Türkiye ekonomisinin lokomotifi"

Sektörün geleceğini ortak akıl, dayanışma ve vizyoner projelerle inşa edeceklerini söyleyen TETSİAD Başkan Adayı Ufuk Ocak "Bu platform, ev tekstili sektörümüzün birlikte üretme kültürünün ve güçlü dayanışma ruhunun sembolüdür." dedi. Ocak, bugüne kadar edindiği yönetim tecrübesi ve saha bilgisiyle yeni bir dönemin kapılarını aralamaya hazır olduklarını belirtti. Türk ev tekstili sektörünün yıllık 3,5 milyar doları aşan ihracatı, 50 bini aşan istihdamı ve 2 binden fazla üretici firmasıyla Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olduğunu vurgulayan Ocak, "Amacımız bu potansiyeli ileriye taşımak, markalarımızı dünya vitrinine çıkarmak." dedi.

"Bu bir makam değil, ortak akıl yolculuğudur"

Ufuk Ocak, ev tekstili sektörünün geleceğini yeniden şekillendirmek için yola çıktıklarını belirterek, adaylık sürecinin şahsi bir karar değil, ortak aklın ürünü olduğunu söyledi. "Bu yolculuk, sektörün içinden gelen, yıllardır emek veren, vizyoner ve deneyimli isimlerle yapılan uzun istişareler sonucunda atılmış bir adımdır." diyen Ocak, sektörün kanaat önderleri, genç kuşak temsilcileri ve mevcut yönetim kurulu üyeleriyle yapılan değerlendirmeler sonucunda ortak hedefler etrafında kenetlenme kararının alındığını ifade etti.

Türkiye’nin dünya pazarlarında sürdürülebilirlik, teknoloji, dijitalleşme ve markalaşma gibi alanlarda güçlü adımlar atabileceğini vurgulayan Ocak, "TETSİAD’ın öncülüğünde sektörü daha ileri taşıyacak bir yapı kurmak için sorumluluk üstlendik." diye konuştu. Yeni dönemde oluşturulacak yönetim kurulunun hem tecrübeden hem de genç kuşakların dinamizminden besleneceğini belirten Ocak, bölgesel ayrışmalardan uzak, ortak hedeflere odaklanan, ulusal ve uluslararası projelerle ses getiren bir TETSİAD vizyonu ortaya koyacaklarını söyledi.

"Hometex Türkiye’nin vitrini haline geldi"

Ev tekstili sektörünün en büyük markalarından biri olan HOMETEX Fuarı’nın yeniden yapılandırılmasında önemli rol oynadıklarını kaydeden Ocak, "2021’de fuar iptal riskiyle karşı karşıyayken, sektörümüzü yalnız bırakmadık. KFA Fuarcılık ile birlikte HOMETEX markasını yeniden ayağa kaldırdık. Bu bir cesaret, vizyon ve kararlılık hikayesidir." diye konuştu. Yeni dönemde HOMETEX World projesiyle ABD, Afrika ve Körfez ülkeleri gibi stratejik pazarlarda fuarlar düzenleyeceklerini açıklayan Ocak, genç girişimciler ve kadın profesyoneller için Genç TETSİAD ve Kadın Girişimcileri kuracaklarını belirterek, "Beni en çok heyecanlandıran projemizdir. Gençlerle birlikte geleceği hazırlayacağız. Bursa’da birlikte çalıştığımız, listemizde yer alan 60 genç isim var. Diğer taraftan kadın çalışanlarımız, mühendislerimiz ve tasarımcılarımızın emekleri ile buralara geldik. Kadınların da etkinliğini artıracağız. Hep birlikte büyüyeceğiz, birlikte başaracağız. Sektörün her kesimini yönetime dahil eden şeffaf, kapsayıcı ve güçlü bir yapı kuracağız." ifadelerini kullandı.

"Ev tekstili parlayan yıldız olmaya devam edecek"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yakın coğrafyada meydana gelen savaşlar, enflasyonist ortam ve pazarlardaki ciddi daralmaya rağmen ev tekstili sektörünün 3,5 milyar dolar yıllık ihracatı ve 9 dolara ulaşan ihracat birim değeri ile Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da parlayan yıldızı olacağını vurguladı. Sektörde en büyük sıkıntının "karsızlık" olduğunu belirten Burkay, "Ancak bu sorunları aşacak güce sahibiz. Bu salondaki birlik ve beraberlik, bu zor süreçten çıkışın en önemli itici gücü olacak." dedi.

Sivil toplum kurumlarının her alanda paydaşlarının önünü açacak proje üretmek için göreve gelen yönetimlerden oluştuğunu belirten Burkay, "TETSİAD 1991 yılından bugüne kadar 34 yıldır her alanda sektörün önünü açacak projeleri yürüttü. Tüm dünyada fuarcılık bitme noktasına gelmişken, fuarımız elimizden giderken buna sahip çıktı. Biz de o dönemde KFA Fuarcılık olarak TETSİAD Yönetiminden gelen bu talebe kayıtsız kalamadık. Elimizi taşın altına koyduk. Bugün gelinen noktada HOMETEX yüzde yüz TETSİAD’a ait olan dünyanın alanında en büyük fuarlarından biri oldu. Bu başarı, gidişatı iyi okuyup bu riskleri göze alıp aksiyona geçen yönetimin başarısıdır. Bununla birlikte ev tekstili sektörümüzün de fuarını sahiplenmesi, başarıyı garanti eden en önemli unsurlardan biri oldu." dedi.

TETSİAD ve tüm sivil toplum kurumlarının bir numaralı hedefinin zorluklardan çıkışa üyelerinin mevcudiyetlerini korumuş şekilde gelebilmelerini sağlamak olduğunu kaydeden Burkay, "Ufuk Bey bu anlamda güzel bir sunum yaptı. Bizim projeleri konuşmamız lazım. Özellikle genç ve kadın girişimcilere yönelik atılacak adımları çok kıymetli buluyorum. Bu akşam bu salon, bu projelere ne kadar sahip çıktığını gösteriyor." dedi. Türkiye’deki TETSİAD üyelerinin önceliğinin ev tekstili sektörü olduğunu kaydeden Burkay, "Bu birliktelik ancak bu şekilde sağlanırdı. Sene sonunda görevi devredecek TETSİAD Başkanımız Hasan Hüseyin Bayram ve yeni dönemde TETSİAD Başkan Adayı Sayın Ufuk Ocak’a birlik beraberliğimize sağladıkları katkılar için teşekkür ediyorum." dedi.

TETSİAD Başkanı Bayram’dan Ufuk Ocak’a destek

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, 2019 yılında seçildiği ve iki dönemdir yürüttüğü başkanlık görevinin yıl sonu itibarıyla sona ereceğini söyledi. Yaklaşık 6 yıldır sektörü ileri taşımak ve derneğin faaliyetlerini güçlendirmek adına özveriyle çalıştıklarını belirten Bayram, bu süreçte salgından doğal afetlere, küresel krizlerden savaşlara kadar pek çok zorlu süreci atlattıklarını ifade etti.

HOMETEX Fuarı’nın geldiği noktanın da önemli bir başarı hikâyesi olduğunu söyleyen Bayram, fuarın 11 holde, 700’ü aşkın katılımcı ve 175 bin ziyaretçisi ile muhteşem bir organizasyon olduğunu ifade etti. Fuarın 32 yıldan bu yana düzenlendiğini, ancak pandemi döneminde iptal edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Bayram, "Pandemi bahane edilerek bu süreçte fuarımız habersiz şekilde iptal edildi. Sektörümüze ücretler geri ödenmedi. Fuar şirketi haksız bir kazanç elde etti. Bizler katılımcıların mağduriyetini dört yıl içinde telafi ettik. Toplam 6 milyon dolar zararı karşıladık. BTSO Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’a ve KFA Fuarcılık ekibine bu noktada teşekkür ediyorum." dedi. Görev dönemleri boyunca karşılaştıkları tüm krizleri ortak akılla aştıklarını ifade eden Bayram, "Bu süreçteki özverili çalışmaların devam etmesini sağlamak adına Yönetim Kurulumuz ile yaptığımız toplantı neticesinde Ufuk Ocak’ın adaylığını destekleme kararı aldık. Birlikte başaracağız diyerek sektörümüzün de desteklerini beklediğimizi ifade ediyor, toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye’nin ev tekstili sektöründe önemli bir aşama kaydettiğini vurguladı. Türkiye’nin bugün kendi markalarıyla tüm dünyaya mal satabilir hale geldiğini ve ihracatta kilogram birim değerini 9 dolara taşıdığını ifade eden Memişoğlu, enflasyonist ortam ve döviz kurunun enflasyon oranında artmamasının sektörü zorladığını anlattı. Geçmiş dönemlerde TETSİAD’da görev aldığını hatırlatan Memişoğlu, "Ufuk Abimiz yeni dönemde bayrağı taşımaya aday oldu. İki türlü başkan profili var. İlki her şeyi tek başına yürüten, ikincisi ise ekip lideri olan. Eminim ki Ufuk Ocak herkesin başkanı olacak ve ekibiyle çalışan bir başkan olacak. Bizler bu sebeple Ufuk Ocak’ın yanındayız. Bugüne kadar her işte olduğu gibi bu süreçten de alnının akıyla çıkacağına inanıyorum. Kendisinin yanında olduğumuzu, beraber yol yürüdüğümüzü ifade ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

"Birlik beraberlikten gurur duydum"

Ev tekstili sektörünün duayen isimlerinden Türkün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün, toplantının yapıldığı salona girdiğinde karşılaştığı birlik beraberlik tablosundan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Toplantıya katılan ve destek verenlere teşekkür eden Türkün, "Birlikten kuvvet doğuyor. Bu birlik ve beraberlik ile sektörümüz daha da güçlenecektir." dedi. Özellikle yurt dışı fuar katılımları ile kadın ve gençlerin yönetim süreçlerine dahil edilmesi noktasında Ufuk Ocak’ın projelerinin önemli olduğunu belirten Türkün, "Projelere destek veriyorum. Ev tekstili büyürse Türkiye büyüyecek." diye konuştu.

"Ufuk Ocak’ın vizyonunu destekliyorum"

Fistaş Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Sarı, "Birlik ve beraberlik içinde sektörümüzü daha ileriye taşıma vizyonunu gönülden destekliyorum. Geleceğimizi birlikte konuşarak şekillendirmek ve daha sağlam temeller üzerine inşa etmek için buradayız." dedi. Sektörde güçlü bir değişim ve dönüşüm zamanının geldiğini vurgulayan Sarı, "Bu değişimin adı birliktir. TETSİAD gibi çatı kuruluşların gücünü daha etkin kullanmak, sadece iç pazarda değil, uluslararası pazarda da önümüzü açacaktır. ‘Birlik Platformu’ yaklaşımını önemsiyor ve destekliyorum. Ben de bu yolculuğun bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

Gürkan Brode Yönetim Kurulu Başkanı Davut Gürkan, Karesi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bayduz, Finber Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Altun, Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi Yalçın Yılmaz, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi Fatih Güven, DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kutlualp, Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, Barakfakih OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akyıldız, Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Murat Çağlar, BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, MARSİFED Başkanı Osman Akın, MÜÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak ve ASKON Bursa Şubesi Başkanı Emre Yıldız gibi önemli isimlerin katıldığı toplantı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.