Ev tekstili sektörü İstanbul'da buluştu

Ev tekstili sektöründe dünyanın önde gelen tekstil firmalarının ürünlerini sergilediği Uluslararası Ev Tekstil Fuarı HOMETEX, kapılarını açtı. Fuar, 20 Mayıs 2023 tarihine kadar İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilere açık olacak.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Küresel Fuarcılık AŞ (KFA) organizasyonuyla bu yıl 27’ncisi düzenlenen HOMETEX, kapılarını açtı. Fuar, 20 Mayıs’a kadar İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye’nin yanı sıra dünyanın önde gelen üreticileri de stantlardaki yerini aldı. Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya başta olmak üzere çok sayıda bölgeden potansiyel alıcılar fuarda yer aldı. Fuar ile sektörün ihracatına da önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor. Ayrıca dünyaca ünlü tasarımcılar, üretici firmaların ürünlerini kendi yorumlarıyla harmanlayarak ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, "Birçok ülkeden yaklaşık 200 firma ürünlerini ziyaretçilerle buluşturuyor. Türk ev tekstili sektörü dünyada bir marka haline geldi. Fuarımız sadece ticari bir fuar değil, aynı zamanda her alanda sosyal konulara dikkat çekmeyi başaran bir organizasyon. Ev tekstili sektörü Türkiye ekonomisine ciddi oranda katkı sağlıyor. Türk ev tekstili sektörü bugün itibariyle 180 ülkeye yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. Türkiye; Çin, Pakistan ve Hindistan ile birlikte dünyanın en büyük ev tekstili tedarikçilerinden biri konumunda yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu ise pandeminin tamamen fuarları terk ettiğini belirterek, “Her ay ihracatımızı artırıyoruz. Yeni firmalar da ihracat ailemize katılıyor. Türkiye ihracatını artırırken, hazır giyim sektöründe de ihracat hızlanmış durumda. Ev tekstili ihracatında dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer alıyoruz” diye konuştu.

Fuarda sektörün tüm bileşenlerinin bir araya geldiğini söyleyen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, “Ticaret hacmimizi artırmak istiyorsak, böyle buluşmaları daha fazla gerçekleştirmemiz gerekiyor” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Ev tekstil sektörünün yıllar önce başladığı yolculuğunun nerelere geldiğini görebiliyoruz. Bu sene uluslararası katılımcılarımızın sayısı çok fazla arttı. Geçtiğimiz seneki fuarın ilk günü ile bugünü kıyaslayacak olursak, yaklaşık yüzde 15 oranında bir ziyaretçi artışı görüyoruz. Avrupa Birliği, Amerika kıtası ve yakın çevredeki ülkelerin arasında Türkiye’deki üreticilerin ciddi bir potansiyeli var” açıklamalarında bulundu.