Ev terası değil uyuşturucu serası

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kenevir serasına dönüştürülen evin terasında 550 kök keneviri ele geçirildi.

Ev terası değil uyuşturucu serası
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Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kenevir serasına dönüştürülen evin terasında 550 kök keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, merkez İstasyon Mahallesi’nde 2 şüphelinin evlerinin terasında kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce eve yapılan operasyonda 2,5 kilogram kubar esrar, 550 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, çok sayıda iklimlendirme ve sulama sistemi, vakum cihazı, havalandırma sistemi ve 1 adet oksijen tüpü ele geçirildi.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Operasyonda L.S. ve E.B. gözaltına alındı.

Ev terası değil uyuşturucu serası
Ev terası değil uyuşturucu serası
Ev terası değil uyuşturucu serası
Ev terası değil uyuşturucu serası
Ev terası değil uyuşturucu serası
Ev terası değil uyuşturucu serası