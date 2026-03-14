Ev var yol yok: 62 yaşındaki adam 10 yıldır tarladan yürüyor

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yalnız yaşayan 62 yaşındaki adam, ulaşım yolu olmadığı için yaklaşık 10 yıldır başkasına ait tarladan yürüyerek evine gitmek zorunda kalıyor.

İddiaya göre, Kaynarca ilçesi Kayacık Mahallesi Cinler Sokak’ta Kaymakamlığın yardımıyla yapılan prefabrik evde yaşayan 62 yaşındaki Ersin Yiğitoğlu’nun kullandığı yolu yaklaşık 10 yıl önce yeni arsa sahibi kendi mülkü olduğunu belirterek tel örgü ile çevirdi. Evine ulaşım sağlayabildiği tek yolun kapanmasıyla birlikte büyük mağduriyet yaşadığını ifade eden Yiğitoğlu, her gün başka bir kişiye ait tarladan yürüyerek adresine ulaşıyor. Zaman zaman yürürken başının döndüğünü ve rahatsızlandığını belirten Yiğitoğlu, muhtemel bir acil durumda ambulans ya da itfaiyenin evine ulaşmasının mümkün olmadığını söyledi. Durumunun giderek zorlaştığını ifade eden Yiğitoğlu, yetkililerden evine ulaşabileceği bir yol yapılmasını istedi.

"Hastalansam ambulans, yangın çıksa itfaiye gelemeyecek"

62 yaşındaki Ersin Yiğitoğlu, "Evimin yapıldığı yaklaşık 10 sene oldu ve yolum yok. Zorluklarla bahçelerden geçiyorum. 10 yıldır evimin yolu yok, hastalansam ambulans, yangın çıksa itfaiye gelemeyecek. Her gün tarlalardan evime gelmeye çalışıyorum. Daha önceden yolum vardı, herkes geçiyordu ama komşu başka birine sattı evini ve gelen kişi yolu kapattı. Mağduriyetimin çözüme kavuşmasını istiyorum" dedi.