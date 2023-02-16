Ev ve iş yerinden cephanelik çıkmıştı, 1 kişi tutuklandı

Samsun’da polisinin düzenlediği ve çeşit çeşit uyuşturucu ile çok sayıda silah ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiyi göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda doğrultusunda İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bir iş yerine ve Atakum ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 10 adet çeşitli çaplarda tabanca, 3 adet 12 kalibre tüfek, 121 adet tabanca fişeği, 36 adet tüfek kartuşu, 1 adet namluya yiv set çekme aparatı, 4,14 gram esrar maddesi, 2,85 gram metamfetamin maddesi, 2,41 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 0,55 gram kokain maddesi, 0,55 gram skunk maddesi, 0,13 gram eroin maddesi, 19 adet ecstasy hap, 40 kapsül sentetik ecza ve 1 adet esrarlı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.G. uyuşturucu suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından "silah ticareti yapmak" suçundan KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. A.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.