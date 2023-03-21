Ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Tepe Emlak Konutları A16 Blok’ta elektrik aksamından kaynaklı yangın meydana geldi. Dumanı gören çevredekiler durumu 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Evde bulunan anne A.C., baba H.C. ve oğul G.C. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen anne A.C. ve baba H.C. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çok yönlü soruşturma başlatıldı. Yangınla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.