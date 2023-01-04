Evcil hayvan bakımı da pahalandı

Evcil hayvanların temel ihtiyaçları mama, mama kabı diğer ürünlerin fiyatları bir yılda yüzde 90 artış gösterdi. Ortalama bir evcil hayvanın temel ihtiyaç ürünleri 700 ile 1100 TL’ye tamamlanıyor.

Evcil hayvanların temel ihtiyaçları fiyat artışına uğradı. Hayvan bakım ürün ve malzemelerinin fiyatı bir yılda yüzde 90 arttı. Kedi, köpek, kuş gibi evcil bir hayvanın ortalama 400 ile 500 TL’ye alınan temel ürünleri, 700 ile 1100 TL’ye kadar yükseldi. Petshop sahipleri, ithal mamalarda yaşanan artışın döviz kaynaklı olduğunu söyledi.

“Evcil hayvanların temel ihtiyacı yüzde 80-90 arttı”

Evcil hayvan sahiplendikten alınması geren temel ihtiyaçlara değinen petshop sahibi Yakup Pehlivanoğlu, “Evcil köpek alıyorsak, öncelikle mama kabı, mama, tuvalet eğitim damlası, çit, kedi ise kum, kum kabı, mama, taşıma kabı temel ihtiyaçları almamız gerekiyor. Biz kedi ve köpek ürünleri satıyoruz genelde. Az miktarda da kuş, kemirgen ve sürüngen ürünleri satıyoruz. Geçtiğimiz yıldan bu yana evcil hayvan ürünlerine yüzde 70-80 arasında bir zam söz konusu. Örnek verecek olursak, 10 litrelik kedi kumu 40 TL’den satarken 70-80 TL’ye çıktı. Diğer ürünlerde de aynı şekilde zam oldu. Geçtiğimiz yıl evcil hayvanların temel ihtiyacı ortalama 400-500 TL civarındaydı bu sene ise 1000 TL ile bin 100 TL arasında değişiyor. Özellikle başı çeken ithal mamalar var bunlar dövize endeksli değişiyor fiyatları. Yerli mamalar 40 TL’den başlıyor kilosu. İthal mamalarda ise kilosu 160 ile 200 TL’ye çıkabiliyor. Vatandaşlar tabi devamlı evcil hayvanlarına ihtiyaçlarını alıyorlar bu zamları duyunca tepkileri oluyor” ifadelerini kullandı.

“Evcil hayvanın sağlığı için kaliteli bir kuru mama ile beslenmesi gerekiyor”

Evcil hayvanlara dikkat edilmesi konusunda da açıklamalarda bulunan Pehlivanoplu, “Öncelikle sağlık çok önemli. Sağlığın en temel başlangıcı kaliteli bir kuru mama ile beslenmesi gerekiyor. Sonrasında da çevre şartları ona uygun olması lazım ki mutlu hissetsin kendini. Evde evcil hayvanın bulunması, eve pozitif bir enerji yüklediğini biliyorum. O yüzden onlara bizler evlerin küçük çocukları diyoruz” şeklinde konuştu.