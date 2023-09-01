Evcil hayvan maması üretiminde Türkiye'den dünyaya meydan okuyacak yatırım

Kırklareli’nde lansmanı yapılan hayvan sağlığı sektörünün lider firması Hasvet Medikal, Fi Petfood markasıyla el değmeden saatte 10 ton üretim yaparak dünya markalarına meydan okuyor. Hem günlük beslenme hem de tedavi edici kedi ve köpek mama serileri üreten yerli ve milli fabrika, şu anda 26 noktada Türkiye dahil olmak üzere 20’den fazla ülkede satış yapıyor.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Hasvet Medikal Fi Petfood Üretim Tesisinin lansmanı gerçekleştirildi. Hasvet Medikal Fi Petfood Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Hidayet Şimşek’in firmanın faaliyetleri ve uluslararası planlanan faaliyetler hakkında açıklamalarda bulunduğu açılış konuşmasında firma yönetim kurulu, personeli ve çok sayıda gazeteci yer aldı.

Şimşek açıklamasında, Türkiye’nin 2023 yılı için yaklaşık 385 milyar dolar ihracat hedefi olan bir ülke olduğunu ve Fi Petfood ile yerli ve milli bir Türk markasının dünya evcil hayvan mama pazarında önemli bir pazar payı elde ederek ülkemizin ihracat hedefine ulaşması için tüm gücüyle çalışarak katkı sunacaklarını belirtti. Son yapılan araştırmalara göre dünyada evcil hayvan mama sektörünün ticaret hacmi 370 milyar dolar civarında.

Üretim tesisinin insan gıdası standartlarında mama üretmeye en yakın mama tesisi olduğu açıklanırken; tesis, taze et girişi ve el değmeden paketleme sistemi ile Türkiye’de olmayan, Avrupa standartlarının da üzerinde üretim teknolojileri sayesinde saatte 10 ton kapasite ile üretim yapabilir durumdadır.

Fi Petpood Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Hidayet Şimşek, “Hasvet 27 yıl önce hayvan sağlığı sektöründe kurulmuş köklü bir firmadır. 27 yıl boyunca veteriner hekimlerin ihtiyacı olan medikal, yazılım, cerrahi alet, ilaç, eğitim ve endüstriyel ekipman gibi birçok ürün üreterek veteriner hekimlerle buluşturmuş bir firmayız. Bugün artık yaptığımız üretimlerin her bir halkasının bir araya gelerek oluşturduğu sisteme Hasvet ekosistemi diyoruz. Ekosistemimize son halka olarak eklediğimiz, Petfood yani evcil hayvan maması üretimi için kurulmuş olan bir tesiste Fi Petfood markasının lansmanı için bir aradayız. Şu anda üzerinde bulunduğumuz tesis, Türkiye’de ve Avrupa’da evcil hayvan maması üretimindeki üst düzey standartların tamamını barındıran bir tesistir. Tesis içerisindeki teknolojik donanım sadece Türkiye’nin değil Avrupa’da da standartların üzerindedir. Tesisimizdeki makine donanımı, Türkiye’de ve Avrupa’da birçok tesisin sahip olmadığı üstün özeliklere sahiptir. Tesis yapısı ve teknolojik alt yapı itibariyle dünya standartlarında olan üretim tesisinde yapılan üretim; mamanın besleyici değeri, lezzeti ve güvenilirliği gibi birçok konuları yakından etkilemektedir. Dolayısıyla veteriner hekimler tarafından kurulmuş olan Hasvet A.Ş. ‘nin Türkiye’de ilk defa veteriner hekim şirketinin evcil hayvanlar için mama üretiyor olması, veteriner hekimlikten gelen bilimselliğinin alan uzmanı akademik kadroların deneyimleri ile birleştirerek böyle güçlü alt yapısı olan fabrikada üretime dönüştürmesi evcil hayvanlar, ülke ekonomisi ve hayvan sağlığı sektörü açısından oldukça anlamlı bir gelişme” diyerek açıklamalarına devam etti.

“Fabrika, kendi markasıyla 26 noktada 20’den fazla ülkede satış yapar durumda”

Türkiye’de hayvan sağlığı sektöründe sahip olduğumuz güçlü altyapımız ve tecrübemizle, hocalarımızın akademik bilgi birikimi, kabul görmüş firmalardan tedarik edilen zengin hammadde içeriğiyle birleştirerek oluşturduğumuz etkinliği kanıtlanmış kaliteli formüllerle yalnızca Türkiye’de değil Avrupa ve dünyada geleceğin mama markasını oluşturmak için yola çıkmış durumdayız. Mama çeşitlerimizin yalnızca Türkiye’de faaliyet gösteren petshop raflarında ve veteriner hekimlerde değil; dünyadaki veteriner hekimlerin ve dünyadaki evcil hayvan besleyen tüm hayvanseverlerin hizmetinde olacak bir marka olması hedefini taşıyoruz. Dolayısıyla ihracat hedefimiz ve dünyadaki veteriner klinik ve hastanelerinin raflarında olma hedefimiz vardır. Dolayısıyla dünyada hayvan besleyen tüm hayvanseverlerin evinde olma hedefimiz bulunmaktadır. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için gereken akademik kadroya ve üretim tesisine sahibiz. Akademi ve tesis gücünün birleşmesiyle beraber artık tüm dünyada üretmiş olduğumuz mamalarımızı hayvanseverler ile buluşturmuş olacağız.

Yapılacak üretimin ülkeye etkisine bakıldığında ciddi bir döviz girişi, ülke için ekonomik kalkınma ve istihdam artışı oluşturacağı, Fi Petfood gibi birçok Türk markasının dolayısıyla daha çok yerli ve milli markanın dünya pazarlarında yer alacağı kanaatindeyiz” diye cümlelerine devam etti.

“Tesisimiz insan gıdası standartlarında evcil hayvan gıdası üretmeye en yakın mama tesisi diyebiliriz”

“Üreteceğimiz mamaların içerisinde veteriner hekimlerimiz için diyet seri mamalarımız olacak. Türkiye’de, sahip olduğumuz üstün teknoloji ile ilk defa diyet seri üretilmiş olacak” diyen Şimşek, Türkiye’de üretilmiş olan diyet seri mamaların zaten öncesinde var olduğunu, bu üretmiş oldukları mama çeşitlerinin veteriner hekimlerin medikal tedavilerine destek sağlayacağını da ifade ederek, “Evcil dostlarımızın beslenmesinin yanında hastalıkların tedavi edilmesine ve hastalıklara karşı koruyucu olarak kullanılmasına olanak sağlayacak formülasyonlara sahibiz. Bu formülasyonlar üretim tesisimizdeki güç, son teknoloji altyapı ve akademik kadromuzun sahip olduğu bilimsel bilgi birikimiyle birleştiği zaman evcil hayvanlarımız için güvenilerek tüketilebilecek olan en sağlıklı mamayı üretme hedefimizi ortaya çıkmaktadır. Böylece güvenilir ve sağlıklı mama çeşitlerimiz sayesinde evcil hayvan dostlarımızın daha uzun ve konforlu yaşaması sağlanacaktır.

“İlaç üretimindeki tecrübemizi artık mamaya da taşıyacağız”

Mama dışında, ilaç üretiminin de çok zor bir üretim olduğunu vurgulayan Şimşek, “Ankara Başkent Organize Sanayi ve Konya Büyükkayacık Organize Sanayi’deki 2 tane GMP üretim tesisimizde uzun zamandır veteriner ilaç üretimi yapıyoruz. Veteriner ilaç üretimindeki tecrübemizi artık mamaya da taşıyacağız. Taşıdığımız tecrübe eminiz ki mama üretiminde fark oluşturacak ve bu farkla Fi Petfood’un ürettiği her mama tanesi; bilimselliği, sağlığı, uzun ve konforlu yaşamı, meslek sevgisini ve ülke sevgisini içererek tüm evcil can dostlarımız için vazgeçilmez bir marka haline gelecektir” dedi.

Şimşek son olarak, “Bundan 27 yıl önce kurulan Hasvet’imize, 10 yıl önce katılan Evet Yazılım, 8 Yıl Önce katılan Safir Cerrahi ve Travmavet, 2 yıl önce katılan Vindino, Vettalks ve Pifarma İlaç, 1 yıl önce katılan FDN İlaç, Hasvet Ratem ve Hasvet Bakü firmaları ile oluşturduğumuz büyüyen ekosistemimizin, gücüne güç katacak son halkası olan Fi Petfood markamızın lansmanı için bir aradayız. Bu vesileyle, 11 Temmuz 2021’de Anıtkabir özel defterine yazdığımız “Ülkemiz hayvan sağlığı sektörünü dünya hayvan sağlığı standartlarının üzerine çıkararak, adımızı tüm dünyaya duyurmak gayesindeyiz” sözümüze bir adım daha yaklaştığımız bugüne hepiniz hoşgeldiniz. Veteriner hekim meslektaşlarımızın ve sektördeki tüm paydaşlarımızın katkılarıyla hayata geçirdiğimiz bu büyük ideal, artık uluslararası platformlarda adını duyurmak ve ekosistemimizin tohumlarını dünyanın dört bir yanında filizlendirmek için hazır” diyerek açıklamalarını noktaladı.