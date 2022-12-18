Evcil hayvanı olanlar dikkat: Son tarih 31 Aralık
Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, evcil hayvanların takibinin sağlanabilmesi için mikroçip teknolojisine geçişin son tarihinin 31 Aralık olduğunu hatırlattı
Sahipli Kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik Resmî Gazete ‘de yayımlandı. Yönetmelik kapsamında sahipli köpekler 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ve sahipli kedi ve gelincikler ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kimliklendirilerek kayıt altına alınmaya başladı. 31 Aralık 2022 tarihine kadar hayvan sahiplerinin hayvanlarına çip ve kimlik işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.