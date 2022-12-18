Evcil hayvanı olanlar dikkat: Son tarih 31 Aralık

Sahipli Kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik Resmî Gazete ‘de yayımlandı. Yönetmelik kapsamında sahipli köpekler 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ve sahipli kedi ve gelincikler ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kimliklendirilerek kayıt altına alınmaya başladı. 31 Aralık 2022 tarihine kadar hayvan sahiplerinin hayvanlarına çip ve kimlik işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.