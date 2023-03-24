Evde 260 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 260 litre kaçak içki ele geçirildi.

Evde 260 litre kaçak içki ele geçirildi
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 260 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırkkepenekli Mahallesi’ndeki M.A.Y.’nin evine operasyon düzenleyerek arama gerçekleştirdi. Aramada; farklı türlerde 260 litre kaçak içki, 2 silah, bir tüfek ve 145 mermi ele geçirilirken, M.A.Y. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.