Evde düzenek kurup uyuşturucu yetiştiren şahıs yakayı ele verdi

Edirne’de polis ekiplerince bir evde yapılan aramada, esrar yetiştirme düzeneği ve kurutulmuş halde satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Koordineli şekilde harekete geçen polis ekipleri, Talatpaşa Mahallesi’ndeki bir ikamette arama yaptı. Yapılan arama sonucu esrar yetiştirme düzeneği ve kurutulmuş satışa/içime hazır esrar ele geçirildi.

Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan Y.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.