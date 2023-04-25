Evde eğitim gören Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ceydanur Kaya'ya özel ziyaret

Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, beraberinde Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner ve İlçe Emniyet Müdür vekili İlhami Araali ile birlikte evde eğitim gören Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ceydanur Kaya’yı ziyaret etti

Hastalığı sebebi ile 3 yıldır evde özel eğitim gören Ceydanur Kaya’yı ziyarette konuşan Kaymakam Ünal, "Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin evde eğitim hizmetlerine istinaden ilçemizde 4 öğrenciye kendi istekleri ile evlerinde eğitim verilmektedir. Devletimiz her zaman ihtiyaç sahibi ailelerimizin ve vatandaşlarımızın yanındadır. Hiç kimse kendini mahzun ve sahipsiz hissetmesin. Zorunlu öğretim çağında oldukları halde, uzun süreli sağlık problemleri nedeniyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayan öğrencilere evlerinde eğitim hizmeti verilmektedir. Bir bakıma engelli çocuklarımız için okulu evlerine getirmekteyiz” dedi.

Evde eğitim alan öğrencilere ders veren öğretmenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Şahin, "Eğitimin önünde hiçbir engel yoktur. Sağlık sorunları nedeniyle öğrenci okula gelemiyorlarsa bizler okulu onların ayağına götürürüz. Desteklerimiz kaymakamlığımız ve belediye olarak devam edecek. Önemli olan eğitim ve öğretimden geri kalmamak. Geleceğimiz olan öğrencilerimizin yanındayız” dedi.

Ceydanur Kaya ve kardeşi ile yakından ilgilenen Kaymakam Ünal ve Belediye Başkanı Şahin, Ceydanura eğitim-öğretim yaşantısını teşvik edici tablet bilgisayar, kardeşine ise çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Kaya ailesi ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Ceydanur’a evde ders verilmesinden son derece mutlu olduklarını belirttiler.