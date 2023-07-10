Evde kilitli kalan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evde kilitli kalan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Evde kilitli kalan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde evde kilitli kalan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Konuralp Mahallesi 2036’ncı Sokak’ta üç katlı binanın en üst katındaki dairede yaşayan aile çocuklarını evde bırakıp dışarı çıktı. Eve dönen aile anahtarı unuttuklarını fark edince çilingir çağırdı. Kapının açılmaması sonrasında durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, aracın merdiveni yardımıyla daireye girip kapıyı açtı.