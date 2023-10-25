Evde sağlık hizmetlerinden yararlanan 80 yaş ve üzeri vatandaşların muayeneleri yapıldı

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde Toplum Sağlığı Merkez Başkanı Uzm. Dr Kâmil Özdemir, evde sağlık hizmetlerinden yararlanan 80 yaş ve üzeri vatandaşları ziyaret ederek muayenelerini yaptı.

Uzm. Dr Kâmil Özdemir, beraberindeki ekip ile birlikte hastaları ziyaret ederek muayene, tıbbi bakım ve tedavilerini yaptı. Osmaneli halkı için hizmet etmeye hazır olduklarını belirten Uzm. Dr. Özdemir, “Belenan, Balçıkhisar, Oğulpaşa, Çerkeşli köylerinde yaşayan 80 ve üzeri yaşlı vatandaşlarımız personellerimiz ile birlikte evde ziyaret edilip yaşam değerlendirilmeleri, bakımları, beslenme ve terapi hizmetleri, günlük yaşam aktiveleri, mental testleri, denge ve yürüme testleri yapılmış olup, çalışmalarımız tüm köy ve ilçe merkezinde devam edecektir. Hizmet için her zaman hazırız” dedi.