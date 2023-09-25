Evde temizlik hizmeti devam ediyor

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki yaşlı ve engelli vatandaşların evlerini temizliyor.

Sosyal belediyecilik alanında çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki engelli ve yaşlı vatandaşların evlerine giderek temizlik hizmeti gerçekleştiriyor. Evleri dip köşe temizleyen belediye ekipleri, vatandaşların talep ve önerilerini de dinliyor. Başvuru taleplerine göre adresleri belirlenen vatandaşların evlerine giden belediye ekipleri, ev temizliğini yapamayan vatandaşların evlerini pırıl pırıl yapıyor. Yapılan temizlik hizmetlerinden memnun kaldıklarını ifade eden Esenyurtlular belediye yetkililerine teşekkür etti. Vatandaşların rahat ve konforlu bir alanda yaşamaları için seferber olan ekipler, çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

“Vatandaşlarımızla dostluk bağı kuruyoruz”

Esenyurtlu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olan yetkililer, “Vatandaşların taleplerine göre onların evlerine gidiyoruz. Hem onları ziyaret etmiş oluyoruz hem de evlerini dip köşe temizliyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın sorunlarını ve önerilerini dinleyerek belediyemizin diğer hizmetleri hakkında onları bilgilendiriyoruz. Onlar da bu durumdan çok memnun, ‘Her zaman gelin sizler bizim evlatlarımız sayılırsınız,’ diyorlar. Bu hizmetler dolayısıyla hem dostluk bağı kuruyoruz hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerine getiriyoruz” açıklamasında bulundu.