Evden 100 bin TL'lik ziynet eşyası çalınmıştı 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması olayına ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

Evden 100 bin TL'lik ziynet eşyası çalınmıştı 3 şüpheli yakalandı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması olayına ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Ekim’de Gölcük’te bir evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. İnceleme başlatan polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin S.Ç., S.G. ve C.Ç. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman