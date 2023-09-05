Evden 180 bin TL değerinde ziynet eşya çalındı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ikamette 180 bin TL değerinde ziynet eşya çalınması olayına ilişkin 2

Evden 180 bin TL değerinde ziynet eşya çalındı
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde ikamette 180 bin TL değerinde ziynet eşya çalınması olayına ilişkin 2

kadın yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 18 Ağustos tarihinde bir evde 180 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Ev sahiplerinin durumu fark edip polis ekiplerine bildirmesiyle çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Y.G. ve Z.S. 4 Eylül tarihinde Yalova’da yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, ifadeleri sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.